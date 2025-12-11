«Αναρρίχηση» δύο θέσεων για την Εθνική Ελλάδας Γυναικών στην παγκόσμια Κατάταξη Εθνικών Ομάδων της FIFA. Στα τελευταία φιλικά, στη Ζένιτσα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε νίκη επί της Λευκορωσίας και ήρθε ισόπαλη με τη Βοσνία, αποτελέσματα που της «χάρισαν» επιπλέον πόντους στο FIFA Women's Ranking.

Στην προηγούμενη αξιολόγηση η Γαλανόλευκη ήταν στην 61η θέση και πλέον ανέβηκε στην 59η. Η Ελλάδα έχει συγκομιδή 1425.896 βαθμών.

Από εκεί και πέρα, οι δύο πρώτες θέσεις έμειναν αμετάβλητες, με την Ισπανία στην πρώτη και τις ΗΠΑ στη δεύτερη, ενώ η Γερμανία ανέβηκε στο τρίτο σκαλί της κατάταξης αφήνοντας τέταρτη την Αγγλία. Η Βραζίλία πέρασε τη Γαλλία και είναι πλέον στην έκτη θέση.

Δείτε εδώ το FIFA Coca-Cola Women's World Ranking.