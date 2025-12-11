GWomen
tsineke
11/12/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάιρις - Αθηναϊκός 75-80: Το έκανε δύσκολο αλλά τα κατάφερε

Newsroom

Την πρώτη του νίκη στο δρόμο προς τους «16», έκανε ο Αθηναϊκός, επικρατώντας με 80-75 της Γιάιρις.

Ο Αθηναϊκός επικράτησε με 80-75, της Γιάιρις στο πρώτο προς τους «16» του Eurocup.

Η ομάδα της Καλτσίοδυ, ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έκανε το καθήκον της απέναντι στις Ισπανίδες.

Γιάιρις - Αθηναϊκός: Ο αγώνας

Ο Αθηναϊκός επέβαλλε από νωρίς την κυριαρχία του στην αναμέτρηση, παίρνοντας προβάδισμα με διψήφια τιμή από το πρώτο δεκάλεπτο. (11-25)

Η διαφορά, εκτοξεύτηκε στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου με τις φιλοξενούμενες, να διπλασιάζουν τη διαφορά έπειτα από καλάθι της Λουκά (17-34), 25'.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχες μπήκαν καλύτερα και μείωσαν μέχρι τους 10 (38-38), μέχρι να απαντήσει η Παρκς με πέντε συνεχόμενους πόντους. (38-53).

Στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, η Γιάιρις, πραγματοποίησε, ένα επιμέρους σερί 9-0 και έκανε το (51-63), απειλώντας τον Αθηναϊκό.

Η ομάδα της Καλτσίδου, ένιωσε για τα καλά απειλή όταν οι Ισπανίδες, μείωσαν στους οκτώ, ένα λεπτό πριν το φινάλε.

Οι φιλοξενούμενες, έλεγξαν τον ρυθμό και κατάφεραν τελικά να πάρουν τη νίκη με τελικό σκορ 75-80.

MVP ήταν η Αλέξις Πρινς, με 25 πόντους (10/15 δίποντα, 5/5 βολές), 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Η επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για τις (18/12, 20:45).

Τα δεκάλεπτα: 11-25, 29-44, 51-63, 80-75

Hozono Global JairisFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Txell Alarcon *25:32104/757.14%3/475%1/333.33%1/250%11213----39
4Alba Prieto21:3541/616.67%0/40%1/250%1/250%134111---72
6Aina Ayuso *23:2693/1030%2/633.33%1/425%2/2100%156624--110
7Teresa Lopez Vicente00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
10Angela Mataix17:12104/1040%2/633.33%2/450%0/00%123331---49
11Matilda Ekh27:2692/728.57%0/20%2/540%3/3100%11221---58
19Lou Lopez Senechal *27:04134/1136.36%2/540%2/633.33%3/3100%----121--65
21Aaronette Vonleh *22:56104/850%4/850%0/00%2/366.67%235-321--259
22Alba Alguacil Lozano00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
34Billie Massey *25:25105/862.5%5/862.5%0/00%0/00%257221-11116
97Kendra Chery09:2400/10%0/10%0/00%0/00%224--11-33
Team/Coaches3471----
TOTAL2007527/6839.71%18/4440.91%9/2437.5%12/1580%14264015171231

Athinaikos QualcoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Ivana Raca05:4700/00%0/00%0/00%0/00%----1----7-
2Virag Takacs-Kiss *10:5521/250%1/250%0/00%0/00%123-3--115
3Elena Tsineke20:44115/955.56%4/580%1/425%0/00%---3231-38
7Evdokia Stamati09:2200/00%0/00%0/00%0/00%----11---6-1
8Holly Winterburn *20:2963/837.5%3/742.86%0/10%0/00%-2234---76
9Pinelopi Pavlopoulou *19:1621/520%1/425%0/10%0/00%1-1-31--2-2
15Vasiliki Louka05:0142/366.67%2/366.67%0/00%0/00%----1----13
16Ana Tadic24:04105/1050%5/955.56%0/10%0/00%-88-2--3522
22Morgan Bertsch14:0252/366.67%2/366.67%0/00%1/1100%-331--1-49
23Alexis Prince *25:582510/1566.67%10/1376.92%0/20%5/5100%46101--1-132
24Robyn Parks *26:16113/933.33%1/520%2/450%3/475%1231-12-129
45Borislava Hristova18:0642/540%2/450%0/10%0/00%-1141---46
Team/Coaches1451--
TOTAL2008034/6949.28%31/5556.36%3/1421.43%9/1090%828361319654-

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]