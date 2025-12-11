Ο Αθηναϊκός επικράτησε με 80-75, της Γιάιρις στο πρώτο προς τους «16» του Eurocup.

Η ομάδα της Καλτσίοδυ, ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έκανε το καθήκον της απέναντι στις Ισπανίδες.

Γιάιρις - Αθηναϊκός: Ο αγώνας

Ο Αθηναϊκός επέβαλλε από νωρίς την κυριαρχία του στην αναμέτρηση, παίρνοντας προβάδισμα με διψήφια τιμή από το πρώτο δεκάλεπτο. (11-25)

Η διαφορά, εκτοξεύτηκε στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου με τις φιλοξενούμενες, να διπλασιάζουν τη διαφορά έπειτα από καλάθι της Λουκά (17-34), 25'.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχες μπήκαν καλύτερα και μείωσαν μέχρι τους 10 (38-38), μέχρι να απαντήσει η Παρκς με πέντε συνεχόμενους πόντους. (38-53).

Στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, η Γιάιρις, πραγματοποίησε, ένα επιμέρους σερί 9-0 και έκανε το (51-63), απειλώντας τον Αθηναϊκό.

Η ομάδα της Καλτσίδου, ένιωσε για τα καλά απειλή όταν οι Ισπανίδες, μείωσαν στους οκτώ, ένα λεπτό πριν το φινάλε.

Οι φιλοξενούμενες, έλεγξαν τον ρυθμό και κατάφεραν τελικά να πάρουν τη νίκη με τελικό σκορ 75-80.

MVP ήταν η Αλέξις Πρινς, με 25 πόντους (10/15 δίποντα, 5/5 βολές), 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Η επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για τις (18/12, 20:45).

Τα δεκάλεπτα: 11-25, 29-44, 51-63, 80-75

Hozono Global Jairis FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Txell Alarcon * 25:32 10 4/7 57.14% 3/4 75% 1/3 33.33% 1/2 50% 1 1 2 1 3 - - - -3 9 4 Alba Prieto 21:35 4 1/6 16.67% 0/4 0% 1/2 50% 1/2 50% 1 3 4 1 1 1 - - -7 2 6 Aina Ayuso * 23:26 9 3/10 30% 2/6 33.33% 1/4 25% 2/2 100% 1 5 6 6 2 4 - - 1 10 7 Teresa Lopez Vicente 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 10 Angela Mataix 17:12 10 4/10 40% 2/6 33.33% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 3 3 1 - - -4 9 11 Matilda Ekh 27:26 9 2/7 28.57% 0/2 0% 2/5 40% 3/3 100% 1 1 2 2 1 - - - 5 8 19 Lou Lopez Senechal * 27:04 13 4/11 36.36% 2/5 40% 2/6 33.33% 3/3 100% - - - - 1 2 1 - -6 5 21 Aaronette Vonleh * 22:56 10 4/8 50% 4/8 50% 0/0 0% 2/3 66.67% 2 3 5 - 3 2 1 - -25 9 22 Alba Alguacil Lozano 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 34 Billie Massey * 25:25 10 5/8 62.5% 5/8 62.5% 0/0 0% 0/0 0% 2 5 7 2 2 1 - 1 11 16 97 Kendra Chery 09:24 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 - - 1 1 - 3 3 Team/Coaches 3 4 7 1 - - - - TOTAL 200 75 27/68 39.71% 18/44 40.91% 9/24 37.5% 12/15 80% 14 26 40 15 17 12 3 1 —