Η κολυμβήτρια Φρέγια Άντερσον μίλησε ανοιχτά για την ενδομητρίωση

Η διακεκριμένη αθλήτρια της κολύμβησης από την Βρετανία, Φρέγια Άντερσον, προχώρησε σε μια προσωπική και άκρως σημαντική ανακοίνωση αποκαλύπτοντας τη μάχη της με την ενδομητρίωση και, ταυτόχρονα, παρουσιάζοντας τη νέα της πρωτοβουλία, το «Fast and Female», με στόχο την υποστήριξη των νεαρών αθλητριών.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η χρυσή Ολυμπιονίκης του Τόκιο στη μεικτή σκυταλοδρομία 4Χ100μ αποκάλυψε πως έλαβε την επιβεβαίωση της διάγνωσής της το καλοκαίρι, λίγο πριν αναχωρήσει για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου στη Σιγκαπούρη.

Η πάθηση, η οποία χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ενδομητρικού ιστού εκτός της μήτρας, της προκαλούσε χρόνια συμπτώματα όπως καθημερινό πόνο, κόπωση, φούσκωμα και έντονη αιμορραγία- συμπτώματα που επί χρόνια απορρίπτονταν ως απλώς «κακές περίοδοι». Η αθλήτρια υπογράμμισε τη σημασία του να μην υποτιμάται η ενδομητρίωση, τονίζοντας πως πρόκειται για μια πάθηση που επηρεάζει ολόκληρο το σώμα και υπονομεύει την καθημερινότητα.

Πρόσφατα, η Άντερσον υποβλήθηκε σε λαπαροσκόπηση για την εκτομή των βλαβών της ενδομητρίωσης, ελπίζοντας ότι η χειρουργική επέμβαση, σε συνδυασμό με την κατάλληλη διαχείριση του πόνου, θα βελτιώσει τα συμπτώματά της, καθώς η πάθηση δεν έχει οριστική θεραπεία (σ.σ. διότι οι έρευνες είναι πάνω στο ζήτημα είναι ανεπαρκείς). Η αθλήτρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την άμεση φροντίδα που έλαβε, επισημαίνοντας ωστόσο τον τραγικό μέσο όρο αναμονής για διάγνωση στη χώρα της (Βρετανία), που υπερβαίνει τα οκτώ χρόνια. Κάλεσε δε τις γυναίκες «να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να μιλούν», καθώς η γνώση του ίδιου του σώματος είναι το ισχυρότερο όπλο.

Η προσωπική της εμπειρία, η οποία ανέδειξε πόσο δύσκολο είναι για τις νεαρές γυναίκες να διατηρήσουν την αυτοπεποίθηση τους ενώ αντιμετωπίζουν χρόνιο πόνο, αποτέλεσε το κίνητρο για τη δημιουργία του «Fast and Female».

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την εκπαίδευση, την υποστήριξη και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των κοριτσιών στον αθλητισμό. Η ανησυχία της αθλήτριας πηγάζει από στατιστικά στοιχεία καθώς όπως αναφέρει η ίδια: «Το 64% των κοριτσιών εγκαταλείπουν τον αθλητισμό μέχρι να ολοκληρώσουν την εφηβεία».

Με το «Fast and Female», η Άντερσον στοχεύει στο να καταστήσει τον αθλητισμό όσο το δυνατόν πιο προσιτό, ξεκινώντας με το πρώτο αμιγώς γυναικείο κολυμβητικό clinic, δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο συζήτησης και εκπαίδευσης για τα γυναικεία ζητήματα.