Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση στο ομοσπονδιακό κέντρο της Ζένιτσα και είναι πανέτοιμη για την αναμέτρηση της Τρίτης (02/12, 14:30 ώρα Ελλάδας) απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η ατμόσφαιρα στην ομάδα είναι εξαιρετική, καθώς η νίκη με 2-0 επί της Λευκορωσίας έδωσε έξτρα αυτοπεποίθηση στις παίκτριες του Βασίλη Σπέρτου.

Στις δύο τελευταίες προπονήσεις, ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός δούλεψε εντατικά την τακτική, θέλοντας οι διεθνείς να αφομοιώσουν πλήρως τα συστήματα που θεωρεί ότι ταιριάζουν καλύτερα στη φιλοσοφία της ομάδας. Το θετικό κλίμα ενισχύεται και από την ομαλή συνύπαρξη παλαιών και νεότερων παικτριών.

Για την αναμέτρηση μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ η πρώτη σκόρερ της Εθνικής, Σοφία Κόγγουλη, η οποία τόνισε πως η ομάδα, παρότι βρίσκεται σε διαδικασία προσαρμογής με τον νέο προπονητή, έχει δείξει ήδη θετικά στοιχεία

Αναλυτικά όσα είπε:

«Συγκεντρωθήκαμε στην Εθνική αρκετό καιρό μετά τον τελευταίο μας αγώνα και με νέο προπονητή. Γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται συνήθως χρόνος για να γνωριστούν παίκτες και κόουτς, όμως αυτό μέχρι στιγμής πηγαίνει αρκετά καλά και γρήγορα. Στο πρώτο φιλικό, απέναντι σε μια δυνατή ομάδα, δείξαμε αρκετά από τα καλά στοιχεία που διαθέτουμε, τα οποία βεβαίως θα πρέπει να βελτιώσουμε περισσότερο για να φτάσουμε στο επίπεδο που όλοι θέλουμε. Το παιχνίδι με τη Βοσνία πιθανότητα θα είναι πιο δύσκολο, καθώς θα είναι γηπεδούχοι και θα έχουν την υποστήριξη του κόσμου τους. Οπότε πρέπει να δείξουμε ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση, να μην επηρεαστούμε από τις φωνές, να εφαρμόσουμε το πλάνο μας και να παίξουμε με δύναμη».