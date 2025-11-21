Το 90% των σχολείων στην Αγγλία διασφαλίζει πλέον ίση πρόσβαση στο ποδόσφαιρο για τα κορίτσια

Μία μεγάλη και ελπιδοφόρα αλλαγή σημειώνεται στα σχολεία της Αγγλίας και αφορά τα κορίτσια που αγαπούν και ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Η FΑ ανακοίνωσε ότι πλέον το 90% των σχολείων προσφέρει ίση πρόσβαση στο άθλημα για κορίτσια μέσα από τα μαθήματα φυσικής αγωγής. Το πέτυχε μάλιστα τρία χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό της στόχο.

Πλέον, 2,6 εκατομμύρια κορίτσια έχουν την ίδια πρόσβαση με τους συμμαθητές τους στο ποδόσφαιρο, μια αύξηση της τάξης του 31% από τη σεζόν 2020-21. Ο αριθμός των σχολείων που δίνουν ίσες ευκαιρίες μέσα από το ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών τους αυξήθηκε από 63% σε 79%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδίας.

Η πρώην επιθετικός της Άρσεναλ και της εθνικής Αγγλίας, Κέλι Σμιθ, με αφορμή αυτήν την τεράστια πρόοδο μίλησε στο BBC και θυμήθηκε τις δυσκολίες που η ίδια αντιμετώπισε μεγαλώνοντας. «Έχει τύχει στα μαθητικά μου χρόνια να με διώξουν από ομάδα αγοριών επειδή ήμουν κορίτσι. Με συγκινεί το να σκέφτομαι ότι τώρα τόσα κορίτσια έχουν την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο στο σχολείο τους. Εγώ ποτέ δεν είχα αυτή την ευκαιρία».

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή έπαιξαν φυσικά οι Lionesses, ειδικά μετά την ιστορική νίκη τους στο EURO του 2022. Η ομάδα όταν επέστρεψε από την Ελβετία έστειλε ανοιχτή επιστολή στην κυβέρνηση ζητώντας κάθε κορίτσι να μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο στο σχολείο του, κάτι το οποίο επετεύχθη σε ένα μεγάλο βαθμό.