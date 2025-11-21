Σκληρή κριτική της Ραπίνο στο «Save Women's Sports»: «Η συζήτηση για τις τρανς αθλήτριες βασίζεται στον φόβο»

Η Μέγκαν Ραπίνο, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του αμερικανικού ποδοσφαίρου, προχώρησε σε νέες δηλώσεις γύρω από το ζήτημα της ένταξης των τρανς αθλητριών στον γυναικείο αθλητισμό, μέσα από το podcast που διατηρεί με τη θρυλική Σου Μπερντ.

Αφορμή αποτέλεσε ένα πρόσφατο άρθρο της Ελίζαμπεθ Έντι, παίκτριας της Angel City, στο οποίο ζητούσε από τη Λίγκα τη θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων σχετικά με το φύλο και πιο συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου. Το κείμενο της Έντι προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και άνοιξαν μία τεράστια συζήτηση, την ώρα που «φουντώνουν» οι συζητήσεις και για την απαγόρευση των τρανς γυναικών από τους Ολυμπιακούς.

Η Ραπίνο εξέφρασε την ενόχλησή της για το γεγονός ότι η New York Post συνόδευσε το άρθρο με φωτογραφία της Μπάρμπρα Μπάντα, παίκτριας του Orlando Pride, η οποία είχε αποκλειστεί από την εθνική ομάδα της Ζάμπια το 2022 εξαιτίας μη συμμόρφωσης με τους τότε κανόνες προσδιορισμού φύλου. Όπως τόνισε, αυτό δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις και δίνει ακόμα μεγαλύτερη έκταση σε ένα ήδη ευαίσθητο θέμα.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στο κίνημα «Save Women’s Sports», θέτοντας το ερώτημα αν πράγματι στόχος είναι η προστασία των γυναικών στον αθλητισμό ή αν πρόκειται για μία ομοφοβική δήλωση.

Megan Rapinoe questioning the motives behind protecting women’s sports is peak irony. The only reason she had a professional career at all is because she had a protected female category.https://t.co/GCoqVQFSq2 — Riley Gaines (@Riley_Gaines_) November 19, 2025

«Αναρωτιέμαι πραγματικά αν όλη αυτή η προσπάθεια για την “προστασία” του γυναικείου αθλητισμού γίνεται όντως για τις γυναίκες ή αν είναι απλώς καμουφλαρισμένη ομοφοβία και βασίζεται στον φόβο. Στο NWSL δεν υπάρχουν καν τρανς παίκτριες, οπότε όλη αυτή η συζήτηση μου φαίνεται αρκετά παραπλανητική.

Όταν άκουσα τον Λάντον Ντόνοβαν να μιλά ανοιχτά για τα μαλλιά του και το πώς ένιωθε με όλα τα σχόλια που δέχθηκε, μου θύμισε πάρα πολύ τις εμπειρίες που έχουμε εμείς ως γκέι άνθρωποι και ειδικά οι τρανς άνθρωποι σήμερα. Έχει τεράστια σημασία το πώς νιώθεις όταν κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη, το πώς νιώθεις μέσα στο ίδιο σου το σώμα. Δεν έχει να κάνει με κανέναν άλλον.

Όταν μιλάμε για δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+ και ιδιαίτερα για τα τρανς δικαιώματα προσπαθούμε απλώς να εξηγήσουμε πόσο βασικό και πόσο ζωτικής σημασίας είναι να μπορείς να ζήσεις όπως είσαι. Αυτό μπορεί να αλλάξει ζωές και, σε πολλές περιπτώσεις, να τις σώσει. Είναι πραγματικά σημαντικό το να μη δίνουμε τροφή σε σχόλια και να μη στιγματίζουμε ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

