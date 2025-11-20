Το clasico γυναικών απογείωσε την ακροαματικότητα στο ισπανικό πρωτάθλημα κι «έσπασε» ρεκόρ προσέλευσης

Το clasico γυναικών ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε κάθε προηγούμενο όσον αφορά την προσέλευση στο ισπανικό πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, 36.276 φίλαθλοι έδωσαν το «παρών» στο Μονζουΐκ για να παρακολουθήσουν το 4–0 των «μπλαουγκράνα», επιβεβαιώνοντας ότι τα ντέρμπι κορυφής στην Ισπανία έχουν αρχίσει να έχουν ολοένα και περισσότερο κοινό, ξεπερνώντας μάλιστα σε απήχηση και ματς της La Liga.

Την ίδια στιγμή, στο Σαν Σεμπαστιάν το Βασκικό ντέρμπι ανάμεσα σε Ρεάλ Σοσιεδάδ και Αθλέτικ Μπιλμπάο είχε 10.094 θεατές. Περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι παρακολούθησαν ζωντανά δύο παιχνίδια της Liga F, αριθμός που ανεβάζει τον μέσο όρο στους 1.700 θεατές ανά παιχνίδι, σύμφωνα με την Mundo Deportivo.

36.276 espectadores hoy en el Estadi Olímpic Lluís Companys para ver el FC Barcelona - Real Madrid femenino. Pero luego los machistas dicen que "el fútbol femenino no interesa". (Foto del periodista @lluis7bou). pic.twitter.com/UP1cnE2bHT — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 15, 2025

Οι σύλλογοι έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτή την άνοδο στην Ισπανία, παραχωρώντας τις κανονικές τους έδρες στις ομάδες γυναίκων. Πέρυσι έγιναν 44 τέτοιοι αγώνες και φέτος ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.

Το ενδιαφέρον του κοινού έχει αυξηθεί, καθώς έχει ανέβει το επίπεδο με τις ποιοτικές προσθήκες που έκαναν οι ομάδες την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο. Το καλοκαίρι ολοκληρώθηκαν 137 μεταγραφές, 44 από το εξωτερικό και 24 από κορυφαίες ευρωπαϊκές και υπερατλαντικές λίγκες. Η Αγγλία διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα σε προσέλευση και οικονομική ισχύ, με έσοδα πολλαπλάσια των ισπανικών, παρ’ όλα αυτά, η Liga F είναι επίσης σε καλό δρόμο.