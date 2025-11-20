GWomen
Το clasico γυναικών απογείωσε την ακροαματικότητα στο ισπανικό πρωτάθλημα κι «έσπασε» ρεκόρ προσέλευσης

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Το clasico στο Μονζουΐκ συγκέντρωσε 36.276 φιλάθλους καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ στο πρωτάθλημα γυναικών της Ισπανίας. Μαζί με το Βασκικό ντέρμπι, πάνω από 46.000 θεατές βρέθηκαν στα γήπεδα για να παρακολουθήσουν ποδόσφαιρο γυναικών.

Το clasico γυναικών ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε κάθε προηγούμενο όσον αφορά την προσέλευση στο ισπανικό πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, 36.276 φίλαθλοι έδωσαν το «παρών» στο Μονζουΐκ για να παρακολουθήσουν το 4–0 των «μπλαουγκράνα», επιβεβαιώνοντας ότι τα ντέρμπι κορυφής στην Ισπανία έχουν αρχίσει να έχουν ολοένα και περισσότερο κοινό, ξεπερνώντας μάλιστα σε απήχηση και ματς της La Liga.

Την ίδια στιγμή, στο Σαν Σεμπαστιάν το Βασκικό ντέρμπι ανάμεσα σε Ρεάλ Σοσιεδάδ και Αθλέτικ Μπιλμπάο είχε 10.094 θεατές. Περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι παρακολούθησαν ζωντανά δύο παιχνίδια της Liga F, αριθμός που ανεβάζει τον μέσο όρο στους 1.700 θεατές ανά παιχνίδι, σύμφωνα με την Mundo Deportivo.

Οι σύλλογοι έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτή την άνοδο στην Ισπανία, παραχωρώντας τις κανονικές τους έδρες στις ομάδες γυναίκων. Πέρυσι έγιναν 44 τέτοιοι αγώνες και φέτος ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.

Το ενδιαφέρον του κοινού έχει αυξηθεί, καθώς έχει ανέβει το επίπεδο με τις ποιοτικές προσθήκες που έκαναν οι ομάδες την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο. Το καλοκαίρι ολοκληρώθηκαν 137 μεταγραφές, 44 από το εξωτερικό και 24 από κορυφαίες ευρωπαϊκές και υπερατλαντικές λίγκες. Η Αγγλία διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα σε προσέλευση και οικονομική ισχύ, με έσοδα πολλαπλάσια των ισπανικών, παρ’ όλα αυτά, η Liga F είναι επίσης σε καλό δρόμο.

