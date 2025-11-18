Με χαμόγελα «πλημμύρισε» τη Δευτέρα 17/11 το γήπεδο «Ανδρέας Κάνιστρας» στην Πάτρα, όπου η ΕΠΟ διοργάνωσε το φεστιβάλ FIFA Women’s Football Campaign. Περισσότερα από 120 κορίτσια, ηλικίας 10 έως 16 ετών, από ακαδημίες των ΕΠΣ Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, έδωσαν το «παρών».

Όπως σε κάθε μεγάλο event του προγράμματος, παρών ήταν και ο Άγγελος Μπασινάς, πρεσβευτής του FWFC, ο οποίος δεν αρνήθηκε φυσικά να παίξει ποδόσφαιρο με τα νεαρά κορίτσια, μοιράζοντας σε αυτά πολύτιμες συμβουλές. Στο πλευρό του βρέθηκε και η έμπειρη διεθνής ποδοσφαιρίστρια, γυμνάστρια και προπονήτρια Στέλλα Τζάνη, που μίλησε στα παιδιά για τις αξίες του αθλητισμού, τη σημασία της ομαδικότητας και τα οφέλη της συμμετοχής τους στο οργανωμένο ποδόσφαιρο.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν επίσης ο πρόεδρος της «οικοδέσποινας» ΕΠΣ Αχαΐας Άγγελος Δανιήλ, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Λακωνίας και μέλος της ΕΕ της ΕΠΟ Παναγιώτης Καρράς, καθώς και το μέλος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών Αριστέα Ρόμπολα. Όλοι τους απηύθυναν έναν θερμό χαιρετισμό, ενθαρρύνοντας τις νεαρές αθλήτριες να συνεχίσουν την προσπάθειά τους στο ποδόσφαιρο, χωρίς όμως να παραμελούν τις σχολικές τους υποχρεώσεις.

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με τις συμμετέχουσες να λαμβάνουν αναμνηστικά δώρα, ενώ Μπασινάς και Τζάνη μοίρασαν δεκάδες αυτόγραφα στα κορίτσια.