Το «When Nobody’s Watching» στην ΕΡΤ!

Τι συμβαίνει πίσω από τα φώτα; Όταν δεν βλέπει κανείς; Πώς αντιμετωπίζεται η κοινωνική προκατάληψη; Η απαξίωση; Ποιες οι κινήσεις για την ανάπτυξη του σπορ που στην Ευρώπη γεμίζει στάδια; Πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει έστω ένας γιατρός ή ασθενοφόρο στο γήπεδο; Και πώς σπας τα ταμπού; Πώς αλλάζεις τη νοοτροπία του «άντε πλύνε κανένα πιάτο» που βιώνουν καθημερινά τα κορίτσια και επιφέρεις την πολυπόθητη ισότητα;

Το «When Nobody’s Watching» σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στις 22:30, από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ. Ο ΠΣΑΠΠ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών), πιστός στην προσπάθειά του για την ανάδειξη των παθογενειών του ποδοσφαίρου και τη συμβολή του στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος, παρουσιάζει το πρώτο ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα.

Μια παραγωγή της Stars Inc.11 με γυρίσματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Χαλκίδα, Ηράκλειο, Τρίπολη, Ναύπλιο, αλλά και στο εξωτερικό. Στην Αγγλία, στην Ελβετία, στη Γερμανία όπου διαπρέπουν οι Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες.

Για σχεδόν δύο σεζόν ζήσαμε δίπλα στα κορίτσια που – πολλές φορές σε πείσμα και των ίδιων τους των οικογενειών – κυνηγάνε το πάθος τους, την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο. Παρότι εν έτει 2025 καλούνται ακόμα να διαλέξουν ανάμεσα στο άθλημά τους και στη μητρότητα.

Ακόμα κι αν αναγκάζονται να κάνουν άλλη δουλειά, ώστε να μπορούν να… χρηματοδοτήσουν την τρέλα τους, καθώς το ποδόσφαιρο είναι ακόμα ερασιτεχνικό και οι περισσότερες δεν αμείβονται. Ακόμα κι αν γνωρίζουν πως δεν έχουν την πολυτέλεια να ακούσουν το κορμί τους τις μέρες της εμμήνου ρύσεως. Το κορμί τους που κινδυνεύει από τραυματισμούς εξαιτίας των κακών προπονητικών υποδομών και την έλλειψη τεχνογνωσίας.

Μετά το πολυβραβευμένο «Χάος», ο ΠΣΑΠΠ και η Stars Inc.11 με την υποστήριξη της FIFPRO Europe και τη χορηγία της Admiral, ανοίγουν το κεφάλαιο «ποδόσφαιρο γυναικών» (και όχι «γυναικείο ποδόσφαιρο»).

Το «When Nobody’s Watching» είναι η ρεαλιστική, μα όχι απαισιόδοξη, αυθεντική, συναισθηματική και ανθρώπινη απεικόνιση του αθλήματος στην Ελλάδα. «Παντρεμένη» με την απαραίτητη πληροφορία (ώστε να τεθούν οι σωστές βάσεις) και την αντιπαραβολή με τις συνθήκες που ισχύουν στο εξωτερικό.

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αρωνιάδης, Κώστας Αμοιρίδης

Αρχισυνταξία: Παναγιώτης Αρωνιάδης

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Αριάνα Παπαγιάννη, Έλενα Παπαδοπούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κώστας Αμοιρίδης

Μοντάζ – Μουσική επιμέλεια: Παύλος Παπαδόπουλος

Οργάνωση παραγωγής: Χρήστος Στάικος

Διεύθυνση παραγωγής: Stars Inc.11

Graphic Design: Γιάννης Φετάνης

Εικονολήπτες: Κώστας Αμοιρίδης, Δημήτρης Παπαναστασίου, Γιάννης Εμμανουηλίδης, Στεφανια Ντόκου, Δαμιανός Αρωνίδης, Γιώργος Καψάλης, Βασίλης Τσιρώνης, Νώντας Μπέκας, Κώστας Κώττας

Drone: Κώστας Αμοιρίδης, Νώντας Μπέκας, Δαμιανός Αρωνίδης, Βασίλης Τσιρώνης

Διάρκεια: 90'