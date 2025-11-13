GWomen
Σοκ στην Ατλέτικο Μαδρίτης: Η Αντρέα Μεδίνα υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό τραύμα στο Champions League

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η 21χρονη αμυντικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντρέα Μεδίνα, τραυματίστηκε σοβαρά στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Γιουβέντους στο Champions League Γυναικών, αλλά η κατάστασή της πλέον είναι σταθερή και η πορεία της προς την ανάρρωση ξεκίνησε θετικά.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε μια δύσκολη βραδιά στο Champions League Γυναικών , καθώς η 21χρονη αμυντικός Αντρέα Μεδίνα υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Γιουβέντους, που ολοκληρώθηκε με ήττα 2-1 για τους Ροχιμπλάνκος.

Ο τραυματισμός συνέβη στο 73ο λεπτό, μετά από μια σφοδρή σύγκρουση. Η Μεδίνα έμεινε πεσμένη στο χορτάρι για πάνω από πέντε λεπτά, με τους ιατρούς να την τοποθετούν στην ανάκλιση και να της παρέχουν επείγουσα φροντίδα στον αγωνιστικό χώρο, πριν μεταφερθεί με φορείο στο νοσοκομείο. Η σκηνή προκάλεσε σοκ σε όλους όσους παρακολουθούσαν, ενώ η έμπειρη σχολιάστρια Τζάκι Ότλι χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό».

Η Ατλέτικο Μαδρίτης εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση της Μεδίνα, αναφέροντας ότι η ποδοσφαιρίστρια «είναι καλά, αλλά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις». Η προπονήτρια της ομάδας, Κάρμεν Μενάιο, πρόσθεσε μετά τον αγώνα: «Νομίζω ότι είναι καλά. Βρίσκεται στο νοσοκομείο και πρέπει να κάνει εξετάσεις, αλλά πιστεύω ότι είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Παρά τον τραυματισμό, ο αγώνας συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με δέκα λεπτά καθυστερήσεων, με τη Γιουβέντους να επικρατεί χάρη σε γκολ της Έμμα Στόλεν Γκόντο και της Μπαρμπάρα Μπονανσέα. Η Ατλέτικο υποχώρησε στη 10η θέση του ομίλου, ενώ η Γιουβέντους ανέβηκε στην 8η.

Η Αντρέα Μεδίνα έχει ήδη διακριθεί στην τρέχουσα σεζόν, συμμετέχοντας σε όλα τα παιχνίδια της Ατλέτικο στο Champions League και σκοράροντας στο εντυπωσιακό 6-0 επί της Σεντ Πόλτεν. Έχει εκπροσωπήσει την Ισπανία σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα, κατακτώντας δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα U19 και το Παγκόσμιο Κύπελλο U20.

