Η ΕΠΟ έκανε γνωστό το πρόγραμμα για τα προκριματικά των του Women’s European Qualifiers . Στον 4ο όμιλο της League C, για τη την 1η φάση των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2026 (Women’s European Qualifiers) η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία και τα Νησιά Φερόε, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η ελληνική ομάδα ξεκινά με δύο εντός έδρας αγώνες τον Μάρτιο, πριν συνεχίσει με δύο εκτός έδρας ματς τον Απρίλιο και τον Ιούνιο. Από τη League C, όπου αγωνίζεται η Εθνική Ελλάδας, θα προκριθούν στα play-offs των Women’s European Qualifiers οι πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, καθώς και οι δύο καλύτερες δεύτερες των έξι ομίλων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής Γυναικών: