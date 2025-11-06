Ο Βόλος 2004 και η Αγία Παρασκευή ήρθαν ισόπαλοι (0-0) στο εξ αναβολής παιχνίδι για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Γυναικών, όμως το αποτέλεσμα του ματς αυτού πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Ο σοβαρός τραυματισμός της 15χρονης Αθηνάς Παπουρτζή, βασικού στελέχους της Εθνικής Κορασίδων, συγκλόνισε όσους βρέθηκαν στο βοηθητικό γήπεδο του ΕΑΚ Βόλου, όχι μόνο για τον τραυματισμό αυτό καθ' αυτόν, αλλά για τις συνθήκες από τις οποίες προέκυψε, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το χρόνιο ζήτημα της ακαταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

Οι άνθρωποι της Αγίας Παρασκευής εξέφρασαν την οργή τους για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, θεωρώντας ότι αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον τραυματισμό της έφηβης παίκτριας. Όπως υποστηρίζουν, ο χώρος παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των αθλητριών, ζητώντας άμεση παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, στα social media προχώρησαν σε ανάρτηση φωτογραφιών από συγκεκριμένα σημεία του γηπέδου τα οποία είναι τουλάχιστον επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των αθλητριών.

Η ομάδα προχώρησε σε καταγγελίες για τις απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων, καλώντας την Ένωση Ποδοσφαίρου Γυναικών να πάρει τα απαραίτητα μέτρα, ενώ έγινε αναφορά σε πιθανή αποχώρηση της Αγίας Παρασκευής από το πρωτάθλημα, εάν δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

«Προσπαθούσα να πείσω τον διαιτητή να μη γίνει το ματς!»

Το Gazzetta Women μίλησε με τον πρόεδρο της Αγίας Παρασκευής, Δημήτρη Γκόφα, ο οποίος βρισκόταν στο Βόλο μαζί με την ομάδα και είδε από κοντά τον αγωνιστικό χώρο. Ο ίδιος ανέφερε ότι πολύ πριν ξεκινήσει το παιχνίδι προειδοποίησε τον διαιτητή της αναμέτρησης, κύριο Ασλανίδη, ότι το γήπεδο είναι ακατάλληλο και ζητούσε επανειλημμένα να αναβάλλει την αναμέτρηση διότι δεν ήθελε να βάλει σε κίνδυνο την υγεία των ποδοσφαιριστριών.

Ο κύριος Γκόφας υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να μη γίνει το ματς κι έδειξε ως κύριο υπεύθυνο για τα όσα συνέβησαν τον διαιτητή.

Ο πρόεδρος της Αγίας Παρασκευής ανέφερε ότι στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης η Σόουερς έπεσε μέσα σε ένα φρεάτιο που βρισκόταν λίγο έξω από τις γραμμές του γηπέδου. Η ίδια στάθηκε τυχερή, σε αντίθεση με τη συμπαίκτριά της, Αθηνά Παπουρτζή, που λίγο αργότερα έπεσε στο ίδιο φρεάτιο και τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο. Στο μεταξύ, στο 25’, στο ίδιο κενό έπεσε και ο παρατηρητής χωρίς όμως να τραυματιστεί! Η 15χρονη παίκτρια αποχώρησε με φορείο ενώ σφάδαζε από τους πόνους κι ευτυχώς αυτή τη φορά υπήρχε στο γήπεδο ασθενοφόρο ώστε να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ο κύριος Γκόφας ανέφερε στο GWomen ότι αμέσως μετά το τελευταίο κάλεσε την αστυνομία στο γήπεδο κι ότι θα προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος του διαιτητή Ασλανίδη. Παράλληλα, όσον αφορά στην αποκατάσταση της παίκτριάς του δεσμεύτηκε ότι η ομάδα θα καλύψει πλήρως τα ιατρικά της έξοδα προκειμένου να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στα γήπεδα.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την έγκριση των γηπέδων;

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΚΑΠ «στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, η ΕΠΟ για τα πανελλήνια ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και οι ΕΠΣ, με τις οικείες προκηρύξεις, καθορίζουν κάθε θέμα που αφορά τα γήπεδα τέλεσης αγώνων».

Σχετικά με την ευθύνη των διαιτητών, ο κανονισμός αναφέρει στο άρθρο 9 τα εξής: «Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, ο οποίος στο Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) έχει υποχρέωση να αναγράφει κάθε σχετική παρατήρησή του. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις ή σχετική ένσταση του άρθρου 23 παρ. 1α του παρόντος , με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό-ποδοσφαιριστή της ομάδας, το οποίο επισυνάπτεται στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα».

Η Ένωση Ποδοσφαίρου Γυναικών με λίγα λόγια έχει οργανωτικό ρόλο, καταρτίζει τα προγράμματα, ορίζει διαιτητές, επιβλέπει την τήρηση των κανονισμών κ.λπ., αλλά δεν ελέγχει τα γήπεδα καθώς αυτά θεωρούνται ευθύνη της ΕΠΣ στην οποία ανήκει το σωματείο που τα χρησιμοποιεί.

Να θυμίσουμε πως ο αγωνιστικός χώρος είχε κριθεί ακατάλληλος στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Βόλο 2004 και την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 1ου Ομίλου της Α΄ Εθνικής Γυναικών. Οι φιλοξενούμενες είχαν καταθέσει ένσταση, την οποία η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έκανε δεκτή. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, αναγνωρίζεται ότι ήταν αδύνατη η διεξαγωγή του αγώνα στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου του ΕΑΚ Βόλου, λόγω αντικανονικότητας του αγωνιστικού χώρου, όπως άλλωστε είχε διαπιστώσει και ο διαιτητής της αναμέτρησης. Έτσι, η Πειθαρχική Επιτροπή κατακύρωσε το παιχνίδι υπέρ της Κηφισιάς με σκορ 0-3 και επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 300 ευρώ στον Βόλο 2004.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση.Δέχεται την από 28.09.2025 ένσταση του σωματείου με την επωνυμία «ΠΓΕ Κηφισιά» κατά του σωματείου με την επωνυμία «ΑΣ Βόλος 2004». Αναγνωρίζει ότι ήταν αδύνατη η διεξαγωγή του αγώνα που είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της 1ης φάσης του 1ου Ομίλου του Πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, περιόδου 2025-2026, στις 28.09.2025 και περί ώρα 17:00, μεταξύ των ομάδων του καθ’ου η ένσταση σωματείου «ΑΣ Βόλος 2004» και του ενισταμένου σωματείου «ΠΓΕ Κηφισιά», με γηπεδούχο την ομάδα του πρώτου εξ αυτών, στο γήπεδο «βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου ΕΑΚ Βόλου», λόγω αντικανονικότητας του εν λόγω γηπέδου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Κ.Α.Π. της Ε.Π.Ο., όπως έκρινε και ο διαιτητής του επίμαχου αγώνα. Κατακυρώνει υπέρ του ενιστάμενου σωματείου, «ΠΓΕ Κηφισιά», τον προαναφερόμενο αγώνα με αποτέλεσμα 0-3. Επιβάλλει σε βάρος του καθ’ου η ένσταση σωματείου «ΑΣ Βόλος 2004» χρηματική ποινή, ύψους τριακοσίων (300) ευρώ».

Photo credits: Αγία Παρασκευή/Instagram