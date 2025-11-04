Η κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών του 2027 έφερε την Εθνική μας ομάδα αντιμέτωπη στον 4ο όμιλο μαζί με τα Νησιά Φερόε και τη Γεωργία. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας, παρουσία του νέου ομοσπονδιακού προπονητή της «γαλανόλευκης» Βασίλη Σπέρτου, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τη διαδικασία.

Η Εθνική Γυναικών θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στα προκριματικά του Μουντιάλ της Βραζιλίας μέσα από έναν όμιλο που θεωρητικά της δίνει καλές πιθανότητες.

Οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για Φεβρουάριο, Μάρτιο και Ιούνιο του 2026 και ήδη το τεχνικό επιτελείο ετοιμάζει το πλάνο προετοιμασίας.