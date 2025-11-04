Ο Βασίλης Σπέρτος ως ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γυναικών έχει ταξιδέψει στη Νιόν της Ελβετίας, όπου θα διεξαχθεί η κλήρωση την προκριματικής φάσης του Μουντιάλ του 2027. Να θυμίσουμε ότι αυτό αναμένεται να διεξαχθεί στα γήπεδα της Βραζιλίας.

Ο Έλληνας κόουτς θα είναι παρών στη διαδικασία που έχει οριστεί για σήμερα, Τρίτη (4/11) και ώρα Ελλάδος 14:00.

H διαδικασία για την πρόκριση

Η Ελλάδα συμμετέχει στη League C, η οποία περιλαμβάνει 21 ομάδες και έχει σχηματιστεί με βάση τις κατηγορίες που προέκυψαν από το Women's Nations League 2025. Οι ομάδες χωρίζονται σε pot και η Εθνική μας βρίσκεται στο pot1, το κορυφαίο της League C, μαζί με Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ουγγαρία, Ρουμανία, Λευκορωσία και Κροατία. Αυτές οι έξι ομάδες θα ηγηθούν των ομίλων, επομένως δεν μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους.

Οι υπόλοιπες ομάδες της League C που θα μπουν στους ομίλους είναι Κύπρος, Κόσοβο, Αζερμπαϊτζάν, Νησιά Φερόε, Καζακστάν, Εσθονία, Λιθουανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Βόρεια Μακεδονία, Γεωργία, Ανδόρα, Λιχτενστάιν και Γιβραλτάρ. Οι αγώνες των ομίλων των προκριματικών θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο, Μάρτιο και Ιούνιο του 2026.

Στη League A, οι τέσσερις πρώτες ομάδες των ομίλων προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση στη Βραζιλία. Οι υπόλοιπες θέσεις θα κριθούν μέσα από τη διαδικασία των Play Offs για τα επτά υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ενώ μια ακόμη ομάδα θα προκύψει από τα διηπειρωτικά Play Offs της FIFA. Στη League C, όπου μετέχει η Ελλάδα, στα Play Offs προκρίνονται οι πρώτες ομάδες κάθε ομίλου και οι δύο καλύτερες δεύτερες, συνολικά από τους έξι ομίλους.