Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής Γυναικών, αντιμετωπίζοντας τη ΡΕΑ. Η ομάδα του Ηρακλείου ξεκινά την προετοιμασία της με στόχο να αφήσει πίσω τα δύο τελευταία αποτελέσματα, την ισοπαλία με τον Βόλο και την ήττα από την ΑΕΚ και να επιστρέψει στις νίκες.

Το σημαντικότερο νέο, ωστόσο, αφορά την τεχνική ηγεσία της ομάδας, καθώς πρόκειται να ανακοινωθεί άμεσα η πρόσληψη του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού, Αλέξανδρου Κατηκαρίδη. Ο πολύπειρος προπονητής αναμένεται, μάλιστα να είναι στον πάγκο στο ερχόμενο παιχνίδι για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Κατηκαρίδης διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό στο ποδόσφαιρο γυναικών. Από το 2013 έως το 2016 βρέθηκε στον πάγκο του ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ελλάδος (2015, 2016) και τρία Κύπελλα (2014, 2015, 2016), ενώ οδήγησε την ομάδα μέχρι τους «32» του Women’s Champions League. Πιο πρόσφατα, διετέλεσε ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γυναικών από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025.