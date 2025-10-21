Στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Κατηκαρίδη, ο οποίος είχε διατελέσει προπονητής της Εθνικής Γυναικών επί 2μιση χρόνια. Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από αυτήν την ανακοίνωση δεν έχει προκύψει κάποιο νέο για την αντικατάστασή του από πλευράς Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο νέος ομοσπονδιακός θα είναι ο Βασίλης Σπέρτος, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του. Στο μεταξύ, μεσολάβησαν αρκετοί μήνες στους οποίους η πρόσληψή του δεν μπόρεσε να γίνει επίσημη καθώς ο ίδιος δεν ήταν κάτοχος του διπλώματος UEFA Pro. Επομένως, υπήρχε αναμονή μέχρι να αρχίσουν τα σχετικά μαθήματα ώστε ο 44χρονος κόουτς να μπορέσει να πάρει την πιστοποίησή του και να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Η καθυστέρηση αυτή, προφανώς αποσυντόνισε πλήρως τη λειτουργία της «γαλανόλευκης», καθώς οι παίκτριες δε μαζεύτηκαν καν σε αυτό το διάλειμμα! Το πρωτάθλημα γυναικών έχει διακοπεί και οι ξένες που συμμετέχουν σε αυτό έχουν ακολουθήσει κανονικά τις εθνικές τους. Το επόμενο break είναι στα τέλη Νοέμβρη, μέχρι τότε όμως οι ποδοσφαιρίστριες είναι αισιόδοξες ότι θα έχει βρεθεί λύση.

Ο Βασίλης Σπέρτος είναι βοηθός προπονητή στην Κ17 της Εθνικής. Έχει προπονήσει στο παρελθόν την ομάδα γυναικών του Ατρομήτου, ενώ εργάστηκε και στην ακαδημία του Ολυμπιακού ως προπονητής στους Παίδες.