Τζες Φίσλοκ: Από... παρείσακτη στα γυναικεία αποδυτήρια, σε πρέσβειρα της LGBTQ+ κοινότητας και σύμβολο της εθνικής Ουαλίας

Η Ουαλία μπορεί να μην έχει ακόμη πανηγυρίσει την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Women’s EURO 2025, όμως ήδη γράφει ιστορία στη διοργάνωση. Από την πρώτη στιγμή που η ομάδα του Ριάν Γουίλκινσον πάτησε το χορτάρι έδειξε πως δεν βρίσκεται εκεί απλώς για την εμπειρία, αλλά για να δώσει το 100% ελπίζοντας στο καλύτερο.

Το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ουαλία εξελίσσεται ραγδαία και το πάθος των «Red Wall», των πιστών Ουαλών φιλάθλων, πανηγυρίζει ανάλογα αυτήν την πρόοδο, ακολουθώντας τις παίκτριες και στα γήπεδα της Ελβετίας. Περίπου 4.000 φίλαθλοι ταξίδεψαν για την πρεμιέρα κόντρα στην Ολλανδία, ξεπερνώντας αριθμητικά αυτούς των Οράνιε!

Παρότι τα αποτελέσματα ως τώρα (δύο ήττες από Ολλανδία και Γαλλία) δεν ήταν τα επιθυμητά, η εικόνα της ομάδας ολοένα και βελτιώνεται, με αποκορύφωμα τη μαχητική εμφάνιση απέναντι στη Γαλλία στο Σαν Γκάλεν. Εκεί γράφτηκε ιστορία και για μία από τις πιο εμβληματικές παίκτριες των Ουαλών, την Τζες Φίσλοκ, που στα 38 της χρόνια σημείωσε το πρώτο γκολ της χώρας της σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Ένα γκολ-σύμβολο για την πορεία τους, που προήλθε επίσης από μια παίκτρια – σύμβολο.

38y 176d - Aged 38 years and 176 days, Wales’ Jess Fishlock is the oldest goalscorer in UEFA Women’s EURO history, beating Julie Nelson’s record for Northern Ireland in 2022 (37y 33d). Electrifying. #WEURO2025 pic.twitter.com/E5irQ2OqjI

Η Τζες Φίσλοκ είναι από τις προσωπικότητες που δεν μπορείς να τις περιγράψεις μόνο μέσα από τις ποδοσφαιρικές τους διακρίσεις. Παρά το ότι έχει στην τροπαιοθήκη της δύο Champions League, τίτλους σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, δεκάδες ατομικά βραβεία και πάνω από 140 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος, η συνεισφορά της στο άθλημα είναι πολύ μεγαλύτερη.

Η Φίσλοκ μεγάλωσε στο Κάρντιφ και από μικρή καταλάβαινε ότι ήταν διαφορετική. Ήταν ένα κορίτσι αθλητικό, με κοντά μαλλιά, που αγαπούσε το ποδόσφαιρο και δεν έκρυβε τη σεξουαλική της ταυτότητα. Από τα 12 της χρόνια ήξερε κι έλεγε ανοιχτά ότι της αρέσουν τα κορίτσια. Τα σχολικά της χρόνια δεν ήταν καθόλου εύκολα, καθώς όπως έχει αποκαλύψει, ο εκφοβισμός, ο χλευασμός, ακόμα και ξυλοδαρμοί ήταν μέρος της καθημερινότητάς της. Σε συνέντευξή της στο BBC είχε πει χαρακτηριστικά: «Το λύκειο ήταν κόλαση. Μου έλεγαν ότι δεν μπορώ να μπω στ’ αποδυτήρια των κοριτσιών επειδή είμαι “διαφορετική” και ότι είμαι επικίνδυνη για τα άλλα κορίτσια».

Αυτή η σκληρή εμπειρία και οι καταστάσεις με τις οποίες ήλθε αντιμέτωπη έγιναν το καύσιμό της για να εκπληρώσει την αποστολή της. Στόχος ήταν όχι μόνο να πετύχει ως ποδοσφαιρίστρια, αλλα να παλέψει για την LGBTQ+ κοινότητα και τα δικαιώματά της. «Η στιγμή που άλλαξε όλα για μένα ήταν όταν κατάλαβα ότι το πρόβλημα δεν ήμουν εγώ. Το πρόβλημα ήταν η κοινωνία. Δεν έφταιγαν καν τα παιδιά στο σχολείο. Έφταιγε η νοοτροπία που τους είχε μάθει να βλέπουν εμένα και οποιαδήποτε σαν εμεένα ως κάτι κακό».

Η καριέρα της είναι σχεδόν... ασύλληπτη τόσο σε διάρκεια όσο και σε ποιότητα. Ξεκίνησε από την Κάρντιφ, έπαιξε στην Αγγλία με την Μπρίστολ, συνέχισε στην Ολλανδία με την Άκλμααρ, στη Γερμανία με τη Φρανκφούρτη, στην Αυστραλία με τη Μελβούρνη, στις ΗΠΑ με τη Σιάτλ, στη Γαλλία με τη Λυών και στη Σκωτία με τη Γλασκώβη. Παντού άφησε το αποτύπωμά της. Παντού κατέκτησε τίτλους. Στην Αυστραλία μάλιστα, εκτός από παίκτρια, υπήρξε και προπονήτρια, οδηγώντας τη Μελβούρνη στην κατάκτηση του πρωταθλήμαρτος.

Έχει ηγηθεί πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα στην LGBTQ+ κοινότητα και από το 2018 αναγνωρίστηκε ως Μέλος της Τάξης του Βρετανικού Αυτοκρατορικού Τάγματος (MBE) για τη συνεισφορά της στο ποδόσφαιρο και τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων ατόμων. Είχε παραλάβει το παράσημό της την ίδια χρονιά από τον Βασιλιά Κάρολο.

Ως πρέσβειρα του Stonewall Sport και συμμετέχουσα στην καμπάνια Rainbow Laces, τονίζει διαρκώς την ανάγκη εκπαίδευσης και δημιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στον αθλητισμό, προκειμένου κάθε παιδί να είναι ο εαυτός του και να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. «Το σημαντικό είναι να καταλάβουν όλοι ότι είναι ΟΚ να είσαι διαφορετικός και δεν είναι πρόβλημα. Το ποδόσφαιρο ήταν και για μένα ένα καταφύγιο», έχει υποστηρίξει η ίδια.

Πράηματι στην Ουαλία, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια που βλέπουν στο πρόσωπο της Τζες Φίσλοκ ένα πρότυπο, όχι απλώς μιας μεγάλης αθλήτριας, αλλά μιας γυναίκας που δε φοβήθηκε να είναι ο εαυτός της και να μιλήσει και εκ μέρος των άλλων.

.@JessFishlock received the MBE award for her services in women's football and the LGBT community in a ceremony at Buckingham Palace today. Congratulations, Jess! 👑🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿☔️ pic.twitter.com/qVVcPv3buc