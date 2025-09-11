Η Ουαλία θα επιστρέψει στη δράση στις 25 Οκτωβρίου, αντιμετωπίζοντας την Αυστραλία σε φιλικό στο Cardiff City Stadium. Η Γουίλκινσον τόνισε πως πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να τιμηθούν όσες έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα: «Για αυτές τις παίκτριες, που θα αποχωρήσουν, είναι σημαντικό να παίξουν μπροστά στους φιλάθλους τους μία τελευταία φορά. Είναι επίσης μια ευκαιρία να ευχαριστήσουμε όσες έχουν δώσει τόσα πολλά για τη χώρα μας».

Η πιο εμβληματική παρουσία της ομάδας, η Τζες Φίσλοκ, 38 ετών και η πιο πολυτιμη παίκτρια της Ουαλίας, είχε δηλώσει μετά το Euro 2025 ότι χρειάζεται χρόνο για να αποφασίσει σχετικά με το μέλλον της στην εθνική. Μαζί της, η πρώην αρχηγός Σόφι Ινγκλ και η Ριάννον Ρόμπερτς, καθώς και η επιθετικός Κέιλι Μπάρτον που ανακοίνωσε πρόσφατα την αποχώρησή της.

Παράλληλα, η Γουίλκινσον επισήμανε ότι το φιλικό με την Αυστραλία δεν είναι μόνο αποχαιρετιστήριο, αλλά και ένα σημαντικό βήμα για τη μετάβαση της ομάδας: «Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Έχουμε εντάξει πολλούς νέους παίκτες και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την εμπειρία, αλλά χρειάζεται και νέο αίμα. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις τη νέα γενιά να παίρνει τη σκυτάλη».

Η ομάδα θα στηριχθεί σε νέες φιγούρες, όπως η Τζοσι Γκριν της Κρίσταλ Πάλας και η Ρέιτσελ Ρόου, που πρόσφατα πήγε στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ η τερματοφύλακας Λόρα Ο’Σάλιβαν-Τζόουνς, που έχασε το Euro λόγω τραυματισμού, συνεχίζει να αποτελεί κρίσιμο στήριγμα στα γκολπόστ.