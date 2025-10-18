Η αρχηγός της Μπαρτσελόνα ξεπέρασε της Ερμόσο και της Μπονμάτι γράφοντας ιστορία στο Women's Champions League και πλησιάζει τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών.

Η αρχηγός της Μπαρτσελόνα, Αλεξία Πουτέγιας, έγραψε ιστορία, καθώς με το γκολ της απέναντι στη Ρόμα ξεπέρασε την πρώην συμπαίκτριά της Τζένι Ερμόσο και την τρεις φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας Αϊτάνα Μπονμάτι.

Η Πουτέγιας έχει πλέον στο στόχαστρο ακόμη μεγαλύτερα ρεκόρ, μόλις έναν μήνα αφότου φέρεται να δέχθηκε μια εντυπωσιακή πρόταση από την Παρί Σεν Ζερμέν Φεμενίν.

Η Ισπανίδα με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Women's Champions League

Η Πουτέγιας, ούσα η δύο φορές νικήτρια της Χρυσής Μπάλας έγινε όχι μόνο η κορυφαία σκόρερ της Μπαρτσελόνα στο Champions League, αλλά και η Ισπανίδα με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης. Η αρχηγός σκόραρε με πέναλτι στο 71ο λεπτό απέναντι στη Ρόμα, σε έναν αγώνα που οι «μπλαουγκράνα» κέρδισαν με 4-0 την Τετάρτη.

Μετρά πλέον 27 γκολ στη διοργάνωση, ξεπερνώντας τα 26 της πρώην επιθετικού Ερμόσο και της νυν συμπαίκτριάς της στη μεσαία γραμμή, Αϊτάνα Μπονμάτι.

Ωστόσο, παραμένει αρκετά μακριά από την Άντα Χέγκερμπεργκ, τη μεγαλύτερη σκόρερ όλων των εποχών, που μετρά 67 γκολ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τον αγώνα, η Πουτέγιας δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτό το ταξίδι με την Μπαρτσελόνα και που αγωνίζομαι στην Ευρώπη τόσα χρόνια. Το να είμαι η κορυφαία Ισπανίδα σκόρερ είναι μια αναγνώριση, αλλά πάνω απ’ όλα είναι το αποτέλεσμα της ομαδικής δουλειάς και της στήριξης όλων των συμπαικτριών μου».