Η συζήτηση γύρω από το μέλλον της Αλέξια Πουτέγιας έλαβε τέλος ύστερα από μια κρίσιμη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (17/9) ανάμεσα στην παίκτρια και την διοίκηση της Μπαρτσελόνα. Οι δύο πλευρές σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Mundo De portivo» ξεκαθάρισαν τις προθέσεις τους και, όπως όλα δείχνουν, η αρχηγός θα συνεχίσει στους Μπλαουγκράνα για ακόμη μία σεζόν.

Η 31χρονη Ισπανίδα, που τις τελευταίες ημέρες φαινόταν να ετοιμάζει βαλίτσες για την Παρί Σεν Ζερμέν μετά από μια άκρως δελεαστική πρόταση, άλλαξε στάση. Στη συνάντηση με τους ανθρώπους της Μπάρτσα ξεκαθάρισε πως δεν θα αποδεχθεί την πρόταση των Γάλλων και θα παραμείνει στη Βαρκελώνη.

Από την πλευρά του συλλόγου, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο, η Πουτέγιας είναι «αναντικατάστατη» και θεωρείται κομβικό πρόσωπο όχι μόνο για την ομάδα αλλά και για την ταυτότητα του κλαμπ. Η Μπαρτσελόνα υπογράμμισε πως δεν συζητά κανένα ενδεχόμενο αποχώρησης, παρά μόνο την ενεργοποίηση της ρήτρας αποδέσμευσης. Ωστόσο, για να αποφευχθεί μια μελλοντική ένταση, οι δύο πλευρές σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ κατέληξαν σε μια άτυπη συμφωνία, αν η Αλέξια το θελήσει το καλοκαίρι του 2026 να φύγει, η συμφωνία θα διευκολυνθεί.