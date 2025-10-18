Η επιστροφή της Τζένι Ερμόσο στην εθνική Ισπανίας συμβολίζει μία νέα εποχή για το ποδόσφαιρο γυναικών της χώρας, ιδιαίτερα μετά το σκάνδαλο Ρουμπιάλες που έφερε τα πάνω κάτω. Μετά από περισσότερο από έναν χρόνο απουσίας, η κορυφαία σκόρερ στην ιστορία της Φούρια Ρόχα ξαναφορά τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος.

Η Ερμόσο είχε μείνει εκτός εθνικής από τον Οκτώβριο του 2024, λίγους μήνες μετά το σκάνδαλο με τον τότε πρόεδρο της ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες, ο οποίος τη φίλησε χωρίς τη συναίνεσή της στη φιέστα του Μουντιάλ Γυναικών του 2023. Το γεγονός αυτό προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή, άνοιξε τη συζήτηση για τη θέση των γυναικών στον αθλητισμό και δη στο ποδόσφαιρο κι έφερε αναταράξεις στο εσωτερικό της ομοσπονδίας. Ο Ρουμπιάλες τελικά κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση και τιμωρήθηκε με πρόστιμο και περιοριστικούς όρους.

Παρότι η Ερμόσο παρέμενε ενεργή και σε εξαιρετική φόρμα με την ομάδα της, την Tigres UANL στο Μεξικό, δεν κλήθηκε ξανά από τη μέχρι πρότινος ομοσπονδιακή τεχνικό Μόντσε Τομέ. Η ίδια είχε δικαιολογήσει τότε την απουσία της Ισπανίδας λέγοντας ότι έκανε τις επιλογές της «με βάση τα αγωνιστικά κριτήρια», μια φράση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις καθώς θεωρήθηκε πως η Ερμόσο «πληρώνει» την αντίσταση που προέβαλε μετά το συμβάν με τον Ρουμπιάλες.

Παράλληλα, η Μάπι Λεόν είχε μείνει εκτός ομάδας από το 2022, όταν μαζί με άλλες 15 διεθνείς αρνήθηκαν να αγωνιστούν αν δεν άλλαζε η γενικότερη νοοτροπία και η διοίκηση της ομοσπονδίας. Με τη νέα προπονήτρια Σόνια Μπερμούδεθ στο τιμόνι, φαίνεται πως το κλίμα στην ομάδα αλλάζει ριζικά και αρχίζουν να δικαιώνονται οι παίκτριες που πρωτοστάτησαν στον αγώνα για δικαιοσύνη και ισότητα.

«Ξεκινάμε από το μηδέν. Το σημαντικό είναι ότι η Τζένι και η Μάπι είναι εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά η νέα ομοσπονδιακός.

