Απορρίφθηκε η έφεση του Λουίς Ρουμπιάλες στη FIFA, με αποτέλεσμα να παραμείνει η απόφαση του τριετούς αποκλεισμού του από το ποδόσφαιρο. Ο πρώην πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είχε καταθέσει έφεση για να αναθεωρηθεί η ποινή του, η οποία επιβλήθηκε λόγω του περιστατικού με το μη συγκαταβατικό φιλί στην Τζένι Ερμόσο.

Την Πέμπτη (20/2), το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας έκρινε ένοχο τον Ρουμπιάλες για την αδίκημα. Εκτός από το πρόστιμο των 10.000 ευρώ, η FIFA είχε επιβάλει και τον αποκλεισμό του για τρία χρόνια, απόφαση που τώρα επικυρώθηκε.

Ο Ρουμπιάλες υπέβαλε έφεση, ελπίζοντας να μειωθεί ή να αρθεί η ποινή του, ωστόσο η FIFA απέρριψε το αίτημά του, θεωρώντας ότι η τιμωρία είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα του αδικήματός του.

