Μπεγερίν: «Κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα στο ποδόσφαιρο γυναικών οι παίκτριες ενώνονται, αυτό λείπει από εμάς»

Ο Έκτορ Μπεγερίν, γνωστός για τις κοινωνικές ευαισθησίες του, μίλησε στο BBC για τις παθογένειες του σύγχρονου ποδοσφαίρου, την έλλειψη συλλογικής δράσης από τους παίκτες και τη διαφορά νοοτροπίας ανάμεσα στο ποδόσφαιρο γυναικών σε σχέση με αυτό των ανδρών.

Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο έχει μετατραπεί σε μία παγκόσμια βιομηχανία, ο μπακ της Μπέτις κλήθηκε να σχολιάσει μία πρόσφατη έρευνα της FIFPRO σχετικά με την εμπορευματοποίηση του αθλήματος και τα χιλιόμετρα που καλούνται να κάνουν οι παίκτες. Η έκθεση αυτή αποκάλυψε ότι άτομα όπως ο τερματοφύλακας Ματ Ράιαν ταξίδεψαν πάνω από 100.000 μίλια μέσα σε μια σεζόν!

«Οι παίκτες αντιμετωπίζονται πια σαν αριθμοί, σαν εμπορεύματα», τόνισε ο Μπεγερίν. «Περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα ταξίδια, πιο δύσκολες συνθήκες. Και η απάντηση που παίρνουμε είναι απλώς “ενυδατωθείτε”». Μίλησε επομένως ανοιχτά για την ανάγκη αλλαγής, επιμένοντας πως αυτή δεν θα έρθει από τους παράγοντες, αλλά από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές.

Ο Ισπανός έφερε ως παράδειγμα και πηγή έμπνευσης το ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο, όπως λέει, έχει αποδείξει τι μπορεί να πετύχει ένα σύνολο όταν μένει ενωμένο.

«Κάθε φορά που οι γυναίκες είχαν ένα πρόβλημα, είτε για την ασφάλεια, είτε για τους μισθούς, είτε για τις συνθήκες που αγωνίζονταν, στάθηκαν ενωμένες και βγήκαν νικήτριες. Αυτό είναι κάτι που λείπει από το ποδόσφαιρο των ανδρών. Αν οι ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο ένωναν τις φωνές τους με τον ίδιο τρόπο και είχαν το θάρρος να διεκδικήσουν πράγματα που θα έπρεπε να είναι δεδομένα, ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός», είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του.

Δεν είναι η πρώτη φορά, ωστόσο, που ο Ισπανός οπισθοφύλακας μιλά για το ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς και στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ της ισότητας και υπέρ της προσπάθειας ώστε να αυξηθούν οι μισθοί των παικτριών και να κλείσει όσο περισσότερο γίνεται αυτή η ψαλίδα.