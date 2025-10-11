Η ΑΕΚ συνεχίζει «απόλυτη» στο πρωτάθλημα Γυναικών. Οι νταμπλούχες βρέθηκαν να χάνουν από τον ΟΦΗ στους Αγίους Αναργύρους, όμως κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και πήραν σπουδαί νίκη με 2-1, κάνοντας το 4Χ4. Σοβαρά παράπονα του Δικεφάλου στο ημίχρονο και ανακοίνωση για αλλοίωση αποτελέσματος.

Οι Κρητικές άνοιξαν το σκορ στο 15ο λεπτό με την προβολή της Πατερνά, όμως έξι λεπτά αργότερα η Ένωση ισοφάρισε με φανταστικό σουτ στην κίνηση. Αξιοσημείωτο πως η σκόρερ των Κιτρινόμαυρων αφιέρωσε το γκολ της στην Παναγιώτα Μπαρτζακλή, η οποία υπέστη ξανά ρήξη χιαστών.

Ο Όμιλος έπαιξε σχεδόν σε όλο το δεύτερο μέρος με παίκτρια λιγότερη, λόγω της αποβολής της Φερνάντες στο 46', με απευθείας κόκκινη κάρτα για τράβηγμα στην Κόγγουλη. Στο 78' η Βιολάρη με το δεύτερο προσωπικό της γκολ ολοκλήρωσε την ανατροπή και χάρισε στην ομάδα της το τέταρτο διαδοχικό τρίποντο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τη διαιτησία

«Αδιανόητα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της ομάδας μας με τον ΟΦΗ. Απαράδεκτη, αντιαθλητική και αντισυναδελφική συμπεριφορά της Ριμπάνσκα με απευθείας αγκωνιά που έκοψε το χείλος της Μαρίας Καπνίση, η οποία μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, τιμωρήθηκε από την διαιτητή Αντωνίου, μόνο με κίτρινη κάρτα!

Στη συνέχεια, σε καθαρά απλωμένο χέρι μέσα στην περιοχή του ΟΦΗ, δεν δίνεται πέναλτι! Ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος στο πρώτο ημίχρονο».

Η βαθμολογία της Women’s Football League

AEK 12 (18-2) * ΡΕΑ 9 (12-0) ΠΑΟΚ 9 (9-0) ΟΦΗ 7 (8-5) * Αστέρας Τρίπολης 6 (5-1) Αγία Παρασκευή 4 Παναθηναϊκός 4 Κηφισιά 3 ** Οδυσσέας Μοσχάτου 3 ΝΠΣ Βόλος 3 Αχαρναϊκός 0 Βόλος 2004 0 ** Τρίκαλα 0 Νέες Ατρομήτου 0

* Ματς περισσότερο

**Εκκρεμεί η απόφαση για την εξ αναβολής αναμέτρηση ΑΣ Βόλος 2004-Κηφισιά για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.