When Nobody’s Watching: To ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα

Στον κατάμεστο θερινό κινηματογράφο «Λαΐς – Ταινιοθήκη της Ελλάδας» πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα του «When Nobody’s Watching», του ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ σε παραγωγή Stars Inc.11, που φέρνει στο φως την πραγματικότητα του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα.

Η ταινία δεν περιορίζεται στα προβλήματα ή τις ελλείψεις. Αντιθέτως, επικεντρώνεται στις γυναίκες που παλεύουν καθημερινά για το πάθος τους, ξεπερνώντας τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις δυσκολίες ενός αθλήματος που στην Ελλάδα ακόμη ψάχνει τη θέση του. Με ρεαλιστική ματιά, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τις φανέλες, φωτίζοντας τη δύναμη και την αποφασιστικότητα των πρωταγωνιστριών.

«Οι ποδοσφαιρίστριες δεν είναι μόνες τους», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, προσθέτοντας: «Έχουν αποδείξει τι μπορούν να καταφέρουν και πρέπει να πάρουν τη θέση που τους αξίζει». Η υπεύθυνη ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΣΑΠΠ, Αριάνα Παπαγιάννη, συμπληρώνει: «Θα ήθελα η κόρη μου να μπορεί να γίνει ποδοσφαιρίστρια αν το θελήσει και να νιώθει ελεύθερη να μιλήσει ανοιχτά για τον σεξουαλικό προσανατολισμό της όποιος και αν είναι αυτός»,

Η ταινία έχει διάρκεια 90 λεπτών, περιλαμβάνει πάνω από 30 συνεντεύξεις και γυρίσματα σε Ελλάδα, Ελβετία, Αγγλία και Γερμανία. Για σχεδόν δύο σεζόν, η ομάδα της Stars Inc.11 ακολούθησε τις πρωταγωνίστριες σε προπονήσεις, αγώνες και καθημερινές στιγμές, καταγράφοντας την πραγματική ζωή πίσω από τον τίτλο «αθλήτρια».