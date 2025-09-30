Η πρώην προπονήτρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Καρλά Γουορντ δεν κράτησε τα λόγια της για τη φετινή σεζόν της γυναικείας ομάδας της. Παρά το καλό ξεκίνημα των «Κόκκινων Διαβόλων», η Γουορντ επικρίνει τον Μάρκ Σκίνερ που χρησιμοποίησε μόλις τέσσερις παίκτριες εκτός ενδεκάδας στο πρόσφατο 2-0 επί της Λίβερπουλ, εντείνοντας τις ανησυχίες για το βάθος του ρόστερ. Στον αγώνα στο «Totally Wicked Stadium», η Γιουνάιτεντ ταξίδεψε με μόνο 16 παίκτριες, ενώ η Λίβερπουλ είχε στον πάγκο 9....

Τα προβλήματα στο ρόστερ εντείνονται από τραυματισμούς. Η Μίλι Τέρνερ, αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο, η Λία Γκάλτον και η Σίμι Άουτζο είναι εκτός, ενώ η Χάνα Μπλαντελ επιστρέφει μετά από χρόνο απουσίας λόγω εγκυμοσύνης. Η Άννα Σάντμπεργκ έχασε το παιχνίδι λόγω ασθένειας, ενώ οι Σελίν Μπιζέ, Τζέιντ Ριβιέρ και Γκάμπι Τζορτζ ήταν απούσες.

Η Γουορντ χτυπάει «καμπανάκι» στη διοίκηση

Η Γουορντ υποστηρίζει ότι η Γιουνάιτεντ θα έπρεπε να είχε προετοιμάσει καλύτερα το ρόστερ για τη φετινή σεζόν, ιδιαίτερα με τη συμμετοχή της ομάδας στη League Phase του Champions League: «Όταν ο προπονητής βάζει τόσο λίγες στον πάγκο, στέλνει μήνυμα στη διοίκηση. Η ομάδα έχει αφεθεί. Υπάρχει η ευκαιρία να ενισχυθεί το ρόστερ, αλλά ο Σκίνερ έχει δεμένα τα χέρια».

Ενώ ακόμα πρόσθεσε: «Κάποιες παίκτριες που δόθηκαν δανεικές ίσως θα μπορούσαν να μείνουν. Είναι πολύ μικρός ο πάγκος, περιορισμένες επιλογές.»

Σκίνερ: «Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα»

Μετά το ματς, ο Μάρκ Σκίνερ παραδέχτηκε την ανάγκη για ενίσχυση, αλλά τόνισε ότι δεν μπορεί να δράσει πριν το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου: «Υπήρξαν προσπάθειες το καλοκαίρι, αλλά η αγορά άλλαξε δραστικά. Η ομάδα χρειάζεται στήριξη και θα επενδύσουμε όταν έρθει η ώρα. Μέχρι τότε, πρέπει να βρούμε λύσεις και αυτή είναι η δουλειά μου.»