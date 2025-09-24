Η είδηση του θανάτου του Ματ Μπιαρντ σε ηλικία μόλις 47 ετών σκόρπισε σοκ στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ είχε αφήσει ανεξίτηλο σημάδι σε κάθε ομάδα που πέρασε, και ο νυν προπονητής των Reds, Γκάρεθ Τέιλορ, μίλησε με λόγια καρδιάς για την απώλεια.

Η ομάδα συγκεντρώθηκε τη Δευτέρα στην προπόνηση για να τιμήσει τη μνήμη του, κρατώντας ένα λεπτό σιγής και σκεπτόμενη τη συμβολή του στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Ματ Μπιαρντ, όπως είχε πει μιλώντας και στο GWomen ξεκίνησε την πορεία του στις Millwall Lionesses και αργότερα πέρασε από την Τσέλσι, όμως η πραγματική του διάκριση ήρθε όταν ανέλαβε τη Λίβερπουλ το 2012. Σε μόλις δύο χρόνια κατάφερε να οδηγήσει τις Reds σε δύο συνεχόμενους τίτλους WSL, δημιουργώντας μια χρυσή εποχή που εξακολουθεί να θυμάται κάθε φίλαθλος της ομάδας.

Ο Τέιλορ μίλησε για τον Ματ με λόγια γεμάτα σεβασμό και ειλικρίνεια: «Χάσαμε τον Ματ πολύ νωρίς. Είναι μια τεράστια απώλεια για την οικογένειά του, τους φίλους του και φυσικά για τη σύζυγό του Ντέμπι και τα παιδιά του, Χάρι και Έλι. Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του».

Για τον Τέιλορ, η αληθινή κληρονομιά του Μπιαρντ δεν μετριέται στα τρόπαια, αλλά στον τρόπο που επηρέασε τους ανθρώπους γύρω του: «Ήταν από τους πιο ευχάριστους ανθρώπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Η προσωπικότητά του, η αφοσίωση και ο τρόπος που στήριζε τους παίκτες και τους συναδέλφους του ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο για όλους όσους βρέθηκαν δίπλα του. Η συνεισφορά του ως προπονητής ήταν τεράστια, αλλά η απουσία του ως ανθρώπου θα αφήσει ένα κενό που δύσκολα θα γεμίσει».

Όλος ο κόσμος του ποδοσφαίρου γυναικών θέλησε να πει το δικό του αντίο

Μετά τον ξαφνικό θάνατο του, η ποδοσφαιρική κοινότητα των γυναικών τον αποχαιρέτησε. Η πρώην προπονήτρια της Τσέλσι, Έμμα Χέιζ, που τον διαδέχτηκε το 2012, έγραψε στο Instagram: «Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους. Πάντα διαθέσιμος για μια κουβέντα, ένας πραγματικά καλός άνθρωπος. Πρωταθλητής στο γυναικείο ποδόσφαιρο και υπέροχος άνθρωπος. Νιώθω μεγάλη λύπη για την οικογένειά του».

Η επιθετικός της Άρσεναλ, Αλέσσια Ρούσο, πρόσθεσε: «Ο πιο ζεστός άνθρωπος με την μεγαλύτερη καρδιά».

Η Αλίσα Λεμάνν απέτισε φόρο τιμής στον άλλοτε τεχνικό της. Η Ελβετή επιθετικός συνεργάστηκε με τον Μπίαρντ στην Γουέστ Χαμ, όπου ξεκίνησε την καριέρα της στη WSL: «το πρώτο πρόσωπο που πίστεψε σε μένα»