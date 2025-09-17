Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να πυροδοτήσει τη μεγάλη βόμβα του καλοκαιριού, καθώς σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα κατέθεσε πρόταση στην Αλεξία Πουτέγιας, αρχηγό της Μπαρτσελόνα και δύο φορές νικήτρια της Χρυσής Μπάλας.

Η 31χρονη Ισπανίδα βρίσκεται μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημμα, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν κατέθεσε πρόταση-μαμούθ για να την αποκτήσει δύο μέρες πριν κλείσει το το μεταγραφικό παράθυρο στη Liga F. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Mundo Deportivo», η Παρί είναι έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσής της και να της προσφέρει συμβόλαιο τεσσάρων ετών. Η «δις» νικήτρια της Χρυσής Μπάλας, ωστόσο, έχει δείξει την πρόθεση να συνεχίσει στη Βαρκελώνη.

Η Πουτέγιας, με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026 και οψιόν για έναν ακόμα χρόνο, αποτελεί ζωντανό θρύλο των «Μπλαουγκράνα», ούσα κορυφαία σκόρερ όλων των εποχών με 212 γκολ, τρίτη σε συμμετοχές με 467 εμφανίσεις και, φυσικά, η ηγέτιδα της ομάδας από το 2012.

Παρά την «πολιορκία» της Παρί, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι βλέπει την καριέρα της να ολοκληρώνεται στη Βαρκελώνη: «Είμαι περήφανη να λέω ότι είμαι Μπάρτσα και θα συνεχίσω να είμαι». Όμως όπως τονίζει το εν λόγω ρεπορτάζ η διοίκηση των Μπλαουγκράνα κατανοεί ότι κάποιες ευκαιρίες εμφανίζονται μόνο μία φορά στη ζωή και είναι φυσιολογικό η παίκτρια να τις εξετάσει.