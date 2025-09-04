Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου το βράδυ της Τετάρτης (3/9). Οι Ερυθρόλευκες αντιμετώπισαν τον ΑΟ Ζωή στα Μελίσσια και επικράτησαν με το ευρύ 5-0, ενώ τα γκολ σημείωσαν οι Λόγου, Γιάννου, Βενιαμίν (δύο) και Δημητρίου. Ο αγώνας χωρίστηκε σε δύο ημίχρονα των 30 λεπτών.

Το παιχνίδι είχε ιστορικό χαρακτήρα για τη νέα αυτή ομάδα που μετά τις συνεχόμενες προπονήσεις στο Ρέντη, βρήκε την ευκαιρία να «ξεμουδιάσει» και να βάλει σε εφαρμογή τα πρώτα αγωνιστικά πλάνα της για τη νέα χρονιά.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για το πρώτο τους φιλικό

«Το πρώτο φιλικό προετοιμασίας της για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, έδωσε η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού. Την Τετάρτη (3/9) το βράδυ, τα κορίτσια του Θρύλου αντιμετώπισαν τον ΑΟ Ζωή στα Μελίσσια, στο πρώτο «τεστ» προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν και επικράτησαν με 5-0, με γκολ των Λόγου, Γιάννου, Βενιαμίν (2) και Δημητρίου.

Στο ιστορικό πρώτο φιλικό στα Μελίσσια, οι «ερυθρόλευκες», μετά τις καθημερινές προπονήσεις στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, «ξεμούδιασαν» κόντρα στην ομάδα της Πεντέλης και πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση σε δύο 30λεπτα ημίχρονα, «στέλνοντας» θετικά «μηνύματα» ενόψει της νέας σεζόν.

Την Κυριακή (7/9) στις 18:00, ο Ολυμπιακός θα δώσει το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του για τη νέα χρονιά, με αντίπαλο τον ΠΑΣ Αθηνών στο γήπεδο Δήμου Δραπετσώνας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αναστάσιος Φλέγγας): Μούγιου, Σιβούδη, Μαντζακοπούλου, Μισιρλή, Βαλκάνη, Πελεκούδα, Ματζάνα, Ξυλούρη, Λόγου, Ιωαννίδη, Δημητρίου, Φεγγούλη, Γιάννου, Βενιαμίν, Μυλωνά, Τρυγούτη, Σιαπλαούρα, Τζανή»