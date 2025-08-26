Ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα της κάνει η Έμιλυ Δασκάλου, καθώς αφήνει τα ελληνικά γήπεδα για να συνεχίσει στην αυστριακή Λασκ Λιντς. Η 20χρονη μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026, με οψιόν επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Η μεταγραφή της Δασκάλου φέρνει μια νέα πρόκληση σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πέρυσι, η νεαρή διεθνής αγωνίστηκε στο πρώτο μισό της σεζόν με τον ΠΑΟΚ και στο δεύτερο με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει περάσει επίσης από τον ΠΑΣ Γιάννινα και τους Tigers Ιωαννίνων, ενώ τα πρώτα της ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στον ΑΟ Ανατολής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΛΑΣΚ απέκτησε την Έμιλυ Δασκάλου, μια 20χρονη Ελληνίδα επιθετικό από την πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος»