Η Λεβερκούζεν πήρε τερματοφύλακα που είχε τιμωρηθεί στην Λίβερπουλ

Η Λεβερκούζεν είχε βγει στην αγορά για να βρει κάποια λύση για το τέρμα της, και τη βρήκε στο πρόσωπο της Ραφαέλα Μποργκγκράφε, η οποία επέστρεψε στη Γερμανία μόλις μισό χρόνο μετά τη μεταγραφή της στη Λίβερπουλ και το σοβαρό θέμα που είχε προκύψει με τους Reds, αφού η 25χρονη τερματοφύλακας είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό έξι αγώνων από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, έπειτα από ρατσιστικό σχόλιο σε συμπαίκτριά της.

Η Ραφαέλα Μποργκγκράφε επιστρέψε στη Frauen Bundesliga ως δανεική μέχρι το τέλος της σεζόν. Η 25χρονη Γερμανίδα τερματοφύλακας, η οποία είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι από τη Φράιμπουργκ, είχε αποδεχθεί την ποινή που της είχε επιβληθεί ενώ παράλληλα, η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) την είχε εντάξει σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η παίκτρια τοποθετήθηκε δημόσια για το περιστατικό, αναγνωρίζοντας το λάθος της: «Αποδέχτηκα την τιμωρία. Οι συζητήσεις και η ανάλυση με βοήθησαν να κατανοήσω καλύτερα τη συμπεριφορά μου και τη δύναμη της γλώσσας. Συνειδητοποιώ ότι τα λόγια μπορούν να πληγώσουν και φέρουν ευθύνη».

Ακόμη, στις πρώτες της δηλώσεις είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στη Μπάγερ 04 και ανυπομονώ να επικεντρωθώ πλήρως στους κοινούς μας στόχους. Θέλω να έχω ρόλο εδώ».

Η νεα της ομάδας φιγουράρει στην 3η θέση του πρωταθλήματος με με συγκομιδή 28 βαθμούς. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι η 25χρονη πορτιέρε, όσο καιρό υπήρξε αυτό το θέμα στη Λίβερπουλ, δεν αγωνίστηκε και το τελευταίο ματς που έπαιξε ήταν με κόντρα στh στη Ντάραμ για το League Cup τον Οκτώβριο.