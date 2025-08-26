«Θρύλος και στο ποδόσφαιρο γυναικών»: Έτοιμη να ξεκινήσει το ταξίδι της η νεοσύστατη ομάδα του Ολυμπιακού!

Ιστορική ημέρα για τον Ολυμπιακό ήταν η Δευτέρα (25/8), καθώς η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του συλλόγου πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη. Η νεοσύστατη ομάδα ξεκίνησε κι επίσημα την προετοιμασία της για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα σελίδα στην ιστορία του «ερυθρόλευκου» κλαμπ.

Στις 20:00 οι παίκτριες συγκεντρώθηκαν στο Ρέντη, ενώ λίγο αργότερα πάτησαν για πρώτη φορά το χορτάρι και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους υπό τις οδηγίες του Αναστάσιου Φλέγγα και του υπόλοιπου επιτελείου.

Ο κόουτς αλλά και οι επικεφαλής αυτού του νέου project μίλησαν στο επίσημο σαιτ του Ολυμπιακού σχετικά με αυτήν τη νέα αρχή, τους στόχους και τα συναισθήματά τους γύρω από τη δημιουργία της ομάδας που θα ξεκινήσει πολύ σύντομα το ταξίδι της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Αναστάσιος Φλέγγας: «Νιώθω ευλογημένος, είμαι ευγνώμων. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σε αυτή την ιστορική χρονιά, στο ξεκίνημα της νεοσύστατης ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ θερμά τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου. Σίγουρα, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να φανώ αντάξιος και πιστεύω, πως όλα θα πάνε καλά. Θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο της ανόδου. Φυσικά, θέλουμε να απολαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, είτε πρόκειται για προπόνηση, είτε για αγώνα. Θέλουμε να χαρούμε κάθε στιγμή που βρισκόμαστε στον αγωνιστικό χώρο και με τη βοήθεια του Θεού, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

Κωνσταντίνα Μυλωνά: «Νιώθω πολύ χαρούμενη και ευλογημένη. Είναι ιστορικές στιγμές αυτές και δεν μπορώ να το περιγράψω. Είμαι συγκινημένη. Στοχεύουμε ψηλά και πιστεύω, ότι θα πάμε πολύ καλά. Στόχος μας δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και από το να παίξουμε ελκυστικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός σε όλα τα αθλήματα στοχεύει ψηλά, οπότε κι εμείς αυτό επιθυμούμε για τη ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών».

Φαίδρα Λόγου: «Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ, στα πρώτα βήματα αυτού και στο νέο ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Είναι ένα όνειρο ζωής, για όλες τις αθλήτριες. Ο μοναδικός μας στόχος είναι, ο Ολυμπιακός να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια».

Το «ερυθρόλευκο» ρόστερ:

Τερματοφύλακες:

Μαρισόφη Μούγιου

Δροσούλα Σιβούδη

Ελπίδα Μαντζακοπούλου

Αμυντικοί:

Κωνσταντίνα Μυλωνά

Ξανθή Μισιρλή

Χριστίνα Βαλκάνη

Σοφία Πελεκούδα

Μαρία Ματζάνα

Κωνσταντίνα Ξυλούρη

Μέσοι/Μεσοεπιθετικοί:

Φαίδρα Λόγου

Μαρία Ιωαννίδη

Κατερίνα Τζάνη

Μαρία Δημητρίου

Αθηνά-Παρασκευή Φεγγούλη

Βασιλική Τρυγούτη

Επιθετικοί:

Κωνσταντίνα Γιάννου

Ευτυχία Σιαπλαούρα

Νάγια Βενιαμίν

Το προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού:

Αναστάσιος Φλέγγας (προπονητής)

Μπάμπης Κοκκινίδης (προπονητής τερματοφυλάκων)

Νάνσυ Κριεμπάρδη (γυμνάστρια)

Χρήστος Κούστας (φροντιστής)