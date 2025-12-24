Η Νομοθεσία Ρόντμαν ταράζει την NWSL: Τα όρια μισθών ξεπερνιούνται για τις σταρ

Από τον Ιούλιο του 2026, οι ομάδες της NWSL θα έχουν τη δυνατότητα να ξεπερνούν το όριο μισθών προσφέροντας μέχρι ένα εκατομμύριο δολάρια επιπλέον σε μία «παίκτρια υψηλής επιρροής». Πρόκειται για έναν μηχανισμό που στοχεύει να κρατήσει τα μεγαλύτερα ταλέντα στη λίγκα και να αποτρέψει τη φυγή τους, ιδιαίτερα προς τα αγγλικά πρωταθλήματα.

Μέχρι σήμερα, το αυστηρό όριο μισθών της NWSL, που για το 2026 προβλέπεται γύρω στα 3,5 εκατ. δολάρια ανά ομάδα, λειτουργούσε σαν αδιαπέραστο φράγμα απέναντι σε εξωπραγματικές προσφορές. Με τη νέα ρύθμιση, κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της ένα «αστέρι-κεφάλαιο» ενός εκατομμυρίου δολαρίων, που μπορεί να δοθεί σε μία ή περισσότερες παίκτριες που πληρούν τα κριτήρια ελίτ.

Για να χαρακτηριστεί μια παίκτρια «Υψηλής Επιρροής» (High Impact Player), πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: να βρίσκεται στο Top 30 του Ballon d’Or τα τελευταία δύο χρόνια, στο Top 40 των κατατάξεων The Guardian ή ESPN FC, να είναι μια από τις 150 πιο εμπορικές αθλήτριες στον κόσμο σύμφωνα με το SportsPro Media, ή να έχει συμμετάσχει πρόσφατα στο MVP της NWSL ή στην κορυφαία ενδεκάδα (Best XI).

Η υπόθεση Τρίνιτι Ρόντμαν ή αλλιώς ο καταλύτης

Η νέα αυτή κατηγορία είναι γνωστή στους διαδρόμους της λίγκας ως «Νομοθεσία Ρόντμαν». Η νεαρή σταρ των Ουάσινγκτον Σπίριτ βρισκόταν σε νομικό αδιέξοδο μετά την απόρριψη ενός ρεκόρ συμβολαίου από τη λίγκα, με την αιτιολογία ότι «θα διαταράξει τη μισθολογική δομή».

Η απειλή να χάσει η NWSL τη μεγαλύτερη προσωπικότητα της αμερικανικής γυναικείας ποδοσφαιρικής σκηνής προς την αγγλική WSL, ώθησε την λίγκα να δημιουργήσει αυτή την εξαίρεση, θυμίζοντας έντονα την «Νόμο Μπέκαμ» που είχε αλλάξει τη MLS το 2007.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε ένταση με το σωματείο παικτριών (NWSLPA), που εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση «μονομερή και αδιαφανή». Οι αθλήτριες επισημαίνουν ότι τα κριτήρια βασίζονται σε εξωτερικές κατατάξεις και προτείνουν πιο δίκαιη λύση: την αύξηση του ορίου μισθών όλων των ομάδων κατά ένα εκατομμύριο δολάρια αντί να δημιουργείται μια «κάστα παικτριών-φραντσίζας». Η νέα ρύθμιση θα τεθεί επίσημα σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2026, αλλά η λίγκα επιτρέπει ήδη την καταγραφή συμβολαίων για άμεσες ανανεώσεις.