Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ήρθε σε συμφωνία με την ΕΡΤ για την παραχώρηση των δικαιωμάτων μετάδοσης και εκμετάλλευσης σε όλο τον κόσμο για το Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών τις αγωνιστικές περιόδους

• 2025 – 2026

• 2026 – 2027

• 2027 – 2028

Μέσα από αυτή τη σημαντική συμφωνία, το γυναικείο ποδόσφαιρο αποκτά τη θέση που του αξίζει στη δημόσια τηλεόραση, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους φιλάθλους να το παρακολουθήσουν και να το στηρίξουν».