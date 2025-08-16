Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δυναμώνει ενόψει της νέας σεζόν, φέρνοντας στο «Κάρινγκτον» μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες της Ευρώπης. Η Φρίντολινα Ρόλφο, με δύο Champions League στο παλμαρέ της και γεμάτες σεζόν με την Μπαρτσελόνα, υπέγραψε διετές συμβόλαιο και ντύνεται στα κόκκινα.

Η 31χρονη Σουηδή μεσοεπιθετικός αποχώρησε πρόσφατα από την Μπαρτσελόνα, με την οποία κατέκτησε τα πάντα. Τώρα, ετοιμάζεται για ένα νέο ξεκίνημα στην Premier League, με στόχο να ανεβάσει επίπεδο τη Γιουνάιτεντ και να τη βοηθήσει να μπει στους ομίλους του Champions League.

«Έρχομαι σε έναν σύλλογο με ιστορία και φιλοδοξίες. Θέλω να κερδίσουμε τίτλους», είπε στις πρώτες της δηλώσεις.

Με τη Ρόλφο διαθέσιμη για τα ευρωπαϊκά προκριματικά, η Γιουνάιτεντ έχει στα χέρια της ένα μεγάλο «όπλο» για τη σεζόν που ξεκινάει.