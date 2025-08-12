Τέλος η Αλίσα Λέμαν από τη Γιουβέντους!

Η Αλίσα Λέμαν είπε «αντίο» στη Γιουβέντους για να φορέσει τη φανέλα της Κόμο.

Η Ελβετίδα διεθνής είχε αποχωρήσει από την Αγγλία και τη Νιουκάστλ το 2024 για να ενταχθεί στη Γιουβέντους και φαίνεται ότι το ιταλικό πρωτάθλημα της ταιριάζει εξίσου καθώς μετά τη λύση συνεργασίας με την ομάδα του Τορίνο, παρέμεινε στην Ιταλία.

Στο ντεμπούτο της στην Serie A με τη Γιουβέντους είχε βρει δίχτυα απέναντι στη Σασουόλο και το ταξίδι της τελείωσε κερδίζοντας δύο τίτλους. Κατάφερε να γίνει η πρώτη Ελβετίδα που πετυχαίνει γκολ για τη Γιουβέντους καθώς και μια απο τις πέντε που έχουν σκοράρει στο ντεμπούτο τους με τις «μπιανκονέρι».

Η 26χρονη Αλίσα ανήκει πλέον στη Κόμο μέχρι το 2028!