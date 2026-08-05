Πολύ σημαντική μέρα για τον ΠΑΟΚ η σημερινή, καθώς ο Δικέφαλος του Βορρά ετοιμάζεται να δώσει ακόμα μια ευρωπαϊκή «μάχη» απόψε. Οι παίκτριες του Θανάση Πατρικίδη θα τεθούν αντιμέτωπες με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, Φερεντσβάρος, για τον ημιτελικό του 2ου ομίλου του δεύτερου προκριματικού γύρου του Women’s Champions League.

Οι νταμπλούχες Ελλάδας θέλουν να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στη Βουδαπέστη, βάζοντας βάσεις πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς που θα ακολουθήσει στην Τούμπα.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 17:30 ώρα Ελλάδας στο γήπεδο των Ούγγρων και θα μεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Θυμίζουμε ότι ο Δικέφαλος έχει έρθει σε αυτό το παιχνίδι με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς στο προηγούμενο ματς του πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, στον τελικό του πρώτου γκρουπ για τον πρώτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, οι «ασπρόμαυρες» διέλυσαν τη Νέφτσι με 3-0 και «σφράγισαν» την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση.