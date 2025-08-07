Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοίνωσε πως ο θρύλος των «πρασίνων», Τότης Φυλακούρης θα αναλάβει το πόστο του Γενικού Αρχηγού στην ομάδα του ποδοσφαίρου γυναικών του «τριφυλλιού».

«Ανήκω πάντα στον Παναθηναϊκό και τον υπήρετώ από όποιο πόστο μου ζητηθεί» ήταν τα πρώτα λόγια του.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

«Μία από τις σημαίες του Παναθηναϊκού και τους ζωντανούς θρύλους του Συλλόγου επιστρέφει ενεργά στην αγωνιστική δράση του «τριφυλλιού».

Ο «στρατιώτης» του ΠΑΟ επέστρεψε και πάλι δυναμικά στην ποδοσφαιρική καθημερινότητα της αγαπημένης του ομάδας και αναλαμβάνει επίσημα πόστο Γενικού Αρχηγού στο γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου.

Σε δήλωση του στο www.pao1908.com «Ανήκω πάντα στον Παναθηναϊκό και τον υπηρετώ από όποιο πόστο μου ζητηθεί και μπορώ να βοηθήσω. Η ζωή μου είναι συνυφασμένη με τον Σύλλογο και θα βρίσκομαι πάντα στις επάλξεις για το τριφύλλι μας».