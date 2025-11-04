Η ισότητα δεν είναι θεωρία, είναι δράση. Στο 4ο GWomen Sports Summit, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 (17:00–21:00) στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το πάνελ «Ισότητα στην πράξη» powered by Gazzetta EUHUB φέρνει στη σκηνή γυναίκες που διαμορφώνουν την πολιτική, κοινωνική και αθλητική ατζέντα της Ευρώπης.

Στο πάνελ συμμετέχουν η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, η Ελεονώρα Μελέτη, Ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, η Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ και ιδρύτρια του οργανισμού «Υπέροχες Γυναίκες», και η Ζέφη Δημαδάμα, τ. Γενική Γραμματέας Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη, CEO του Communication Lab και δημιουργός των Spetses Mini Marathon και Spetsathlon.

Μια ανοιχτή και ουσιαστική συζήτηση για το πώς η Ευρώπη, και η Ελλάδα, μπορούν να κάνουν την ισότητα καθημερινή πραγματικότητα.

Με φετινό σύνθημα «Together. Stronger. Unstoppable», το συνέδριο συνεχίζει να ανοίγει ουσιαστικούς διαλόγους για την ισότητα, τη μητρότητα και την εκπροσώπηση των γυναικών σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής. Κλείσε τη θέση σου εδώ