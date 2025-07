Μπορεί η λέξη «χούλιγκαν» να παραπέμπει στη βία και στις ακρότητες που ενίοτε βλέπουμε στα γήπεδα, όμως στη Σουηδία την έχουν μετατρέψει σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Οι «Soft Hooligans», μια ιδιαίτερη ομάδα υποστηρικτών της Εθνικής γυναικών της χώρας, ταξίδεψαν στην Ελβετία για το Women's EURO 2025, με σκοπό όχι μόνο να στηρίξουν την ομάδα τους, αλλά και να διαδώσουν ένα μήνυμα θετικότητας, ενότητας και αποδοχής στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η ιστορία τους ξεκίνησε το 2017, όταν η 61χρονη Καΐσα Άρονσον και η κόρη της, Έστριντ Κίελμαν, παρακολούθησαν από κοντά το EURO γυναικών στην Ολλανδία και απογοητεύτηκαν από την ατμόσφαιρα. Το κλίμα τους φάνηκε «νεκρό» κι ενώ οι ίδιες φώναζαν για την ομάδα τους και πανηγύριζαν οι γύρω τις κοιτούσαν περίεργα. Έτσι, κάνοντας αρχικά πλάκα, είπαν πως είναι «χούλιγκαν», αλλά λίγο διαφορετικές από τους άλλους.

The Sweden fans are not playing about before their kick off v Denmark tonight 🔥 pic.twitter.com/wMvI1i1rw3