Από τη σεζόν 2025/26, η ομάδα γυναικών της Έβερτον θα μετακομίσει μόνιμα στο εμβληματικό «Γκούντισον Παρκ», το γήπεδο-σύμβολο που φιλοξένησε γενιές και γενιές φιλάθλων και θρύλων της ομάδας. Με τους άνδρες να μετακομίζουν στο ολοκαίνουργιο «Everton Stadium» το παλιό γήπεδο θα υποδεχθεί τις παίκτριες των Ζαχαρωτών.

Η μεταφορά αυτή δεν είναι απλώς πρακτική αλλά συμβολική. Είναι ένα ξεκάθαρο βήμα για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου γυναικών. Η ομάδα της Έβερτον μέχρι τώρα αγωνιζόταν στο μικρό «Walton Hall Park», το οποίο θα συνεχίσει να στηρίζει τις ακαδημίες της ομάδας κοριτσιών.

Η διοίκηση, μέσω του Friedkin Group, δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της στην ομάδα γυναικών, με επενδύσεις σε υποδομές αλλά και στο προσωπικό.

Πριν 125 χρόνια, το 1920, το Γκούντισον φιλοξένησε έναν ιστορικό αγώνα ανάμεσα στις, Kerr Ladies και τις St. Helens, μπροστά σε έναν τεράστιο αριθμό θεατών. Το γήπεδο σχεδόν γέμισε σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο γυναικών στην Αγγλία γνώριζε μεγάλη απήχηση, με εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους. Ο αγώνας αυτός συγκέντρωσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, που απαιτήθηκε η παρουσία αστυνομικής συνοδείας για να περάσουν οι ομάδες μέσα από το πλήθος.

Μόλις λίγους μήνες μετά, η FA απαγόρευσε στις γυναίκες να αγωνίζονται σε γήπεδα συλλόγων, μια απόφαση που πάγωσε την πρόοδο του αθλήματος για σχεδόν 50 χρόνια.

BREAKING: Goodison Park is set to become the permanent home of Everton Women's Football Club.



