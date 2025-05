Μια ιστορική και ιδιαίτερα σημαντική απόφαση ανακοίνωσε η FIFA, η οποία ενέκρινε τη δημιουργία επίσημης ομάδας ποδοσφαίρου που αποτελείεται από γυναίκες πρόσφυγες αφγανικής καταγωγής. Η ομάδα αυτή πλέον θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε φιλικά και διοργανώσεις υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Η ομάδα αφορά Αφγανές ποδοσφαιρίστριες που διέφυγαν από τη χώρα κυρίως μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021. Η FIFA τονίζει ότι το εγχείρημα αυτό ξεκινά σε δοκιμαστική φάση διάρκειας ενός έτους, ώστε να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά του και πιθανόν να επεκταθεί στο μέλλον και για πρόσφυγες άλλων εθνικοτήτων.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, σε πλήρη αντίθεση με τη στάση της Αφγανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία (ελεγχόμενη από τους Ταλιμπάν) δεν αναγνωρίζει κανένα γυναικείο τμήμα, ενώ γενικά η ενασχόληση με τον αθλητισμό και η εκπαίδευση για τις γυναίκες είναι απαγορευμένα στη χώρα.

