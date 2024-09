Ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Αφγανιστάν: Διεκδίκησαν την ελευθερία τους και ζητούν αναγνώριση από τη FIFA

Η ιστορία της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Αφγανιστάν είναι μια ιστορία θάρρους, επιμονής αλλά και ενός συνεχούς αγώνα για την ελευθερία μέσα σε τρομερές αντιξοότητες. Το ταξίδι τους, γεμάτο θριάμβους αλλά και τραγωδίες, που απεικονίζουν πως ο αθλητισμός με την πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πράγματα αλληλένδετα. Για τις παίκτριες του Αφγανιστάν, μια από τις μοναδικές στιγμές απόλυτης ευτυχίας μέσα στα τελευταία χρόνια, ήταν όταν το αεροπλάνο τις μετέφερε από την Καμπούλ στη Μελβούρνη λίγο πριν πέσουν στα χέρια των Ταλιμπάν. Στην Αυστραλία ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Τον Αύγουστο του 2021, και καθώς το καθεστώς έπαιρνε ταχύτατα τον έλεγχο στη χώρα της Μέσης Ανατολής, τα 36 μέλη της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών μάχονταν για την ασφάλειά τους. Βρέθηκαν παγιδευμένες σε μια συνθήκη απόλυτου τρόμου, διότι το ποδόσφαιρο για εκείνες ήταν μία πράξη που απαγορευόταν από τη σαρία. Είχαν αρχίσει να διώκονται λόγω της ενασχόλησής τους με το άθλημα και η αναβίωση των Ταλιμπάν απλά δυσχέρανε την κατάσταση. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν και να γλιτώσουν από τις κυρώσεις, έκαψαν τις ποδοσφαιρικές τους φανέλες και βρήκαν τρόπο να διαφύγουν χωρίς να γίνουν αντιληπτές. Τα κατάφεραν και μόλις 48 ώρες αργότερα, 180 συμπατριώτες τους που προσπάθησαν να διαφύγουν με τον ίδιο τρόπο βρήκαν τραγικό θάνατο από βομβιστή του καθεστώτος.

One year ago, the Afghanistan Women's National Football Team escaped the country when the Taliban returned to power.



This short film follows their incredible journey back to the pitch after arriving in Australia and regrouping to play under the banner of Melbourne Victory FC. pic.twitter.com/NM53fNliMa