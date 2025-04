Η FA επαναπροσδιόρισε τους όρους συμμετοχής των τρανς γυναικών στο ποδόσφαιρο χωρίς να προχωράει σε ban

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας έκανε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική της για τη συμμετοχή των τρανς ατόμων στο ποδόσφαιρο γυναικών, με στόχο –όπως δηλώνει– την προστασία της ασφάλειας των παικτριών και της ακεραιότητας του ανταγωνισμού στο άθλημα. Αν και η συμμετοχή τους εξακολουθεί να είναι εφικτή, πλέον απαιτείται συμμόρφωση με πιο αυστηρά ιατρικά και αγωνιστικά κριτήρια.

Η ανανεωμένη αυτή πολιτική προβλέπει ότι οι τρανς γυναίκες και τα μη δυαδικά άτομα που επιθυμούν να παίξουν σε γυναικεία πρωταθλήματα θα πρέπει να διατηρούν επίπεδα τεστοστερόνης κάτω από 5 nmol/L για τουλάχιστον 12 μήνες, να προσκομίζουν ιατρικά έγγραφα ορμονοθεραπείας και να υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο. Εκτός από αυτά, εισάγεται πλέον και το μέτρο της παρακολούθησης των αγώνων από αρμόδιο άτομο της FA, ώστε να διαπιστώνεται εάν η συμμετοχή της παίκτριας επηρεάζει την ασφάλεια των υπολοίπων ή το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι».

Η FA θα έχει την τελική απόφαση σε κάθε περίπτωση και η κάθε αίτηση θα αξιολογείται ατομικά. «Η αρχή της ένταξης παραμένει σημαντική για εμάς, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το παιχνίδι παραμένει δίκαιο και ασφαλές για όλες τις παίκτριες», ανέφερε εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στην Athletic.

Η πίεση προς την FA να επανεξετάσει την πολιτική της πάνω σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα είχε ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Τον Δεκέμβριο του 2023, 48 Βρετανοί βουλευτές υπέγραψαν επιστολή με την οποία ζητούσαν αλλαγές στους κανονισμούς για να «προστατευτούν οι γυναίκες και τα κορίτσια στο ποδόσφαιρο». Την ίδια περίοδο, σημειώθηκαν και διαμαρτυρίες με περίπου 100 άτομα να διαδηλώνουν έξω από το «Wembley», λίγο πριν από τον αγώνα της Αγγλίας με την Ιρλανδία για το Nations League.

Η συζήτηση πήρε εκ νέου... φωτιά έπειτα από περιστατικά και σε ερασιτεχνικά παιχνίδια. Στο Γιόρκσαϊρ, αρκετές ομάδες αποσύρθηκαν από το πρωτάθλημα λόγω της συμμετοχής τρανς παίκτριας, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2024 η Σάτον Γιουνάιτεντ ανέβαλε ματς με την Έμπσφλιτ Γιουνάιτεντ, μετά την απόκτηση της τρανς τερματοφύλακα, Μπλερ Χάμιλτον. Η ίδια ομάδα, ωστόσο, προχώρησε σε μια ιστορική κίνηση λίγους μήνες αργότερα, διορίζοντας τη Λούσι Κλαρκ ως την πρώτη τρανς προπονήτρια στην ιστορία του βρετανικού ποδοσφαίρου.

Lucy Clark, the world's first openly transgender referee, made history again last year by becoming the first trans manager in the top 5 divisions of English women's football. ✅



She now leads Sutton United. 👏 pic.twitter.com/vtKnF35FdA