Τάμπιθα Τσαγουίνγκα: Από «ντροπή της οικογένειας», εν δυνάμει πρωταθλήτρια Ευρώπης με τη Λυών

Από ένα μικρό χωριό στο Μαλάουι μέχρι την κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η διαδρομή της Τάμπιθα Τσαγουίνγκα ήταν γεμάτη δυσκολίες, αλλά και πολλές επιτυχίες. «Από τα πέντε μου χρόνια, το ποδόσφαιρο ήταν το μόνο που είχα στο μυαλό μου. Ήθελα απλώς να παίζω, να τρέχω πίσω από μία μπάλα, να γίνομαι καλύτερη κάθε μέρα», εκμυστηρεύτηκε στην Equipe.

Στο Μαλάουι, όμως, το ποδόσφαιρο δεν ήταν για τα κορίτσια. Στην κοινωνία στην οποία μεγάλωσε, οι γυναίκες έπρεπε να μένουν στο σπίτι, να ασχολούνται με τις δουλειές και το μεγάλωμα των παιδιών τους και να μην ακολουθούν τα όνειρά τους, πόσω μάλλον να ασχολούνται με ένα «ανδρικό» άθλημα. Για την Τάμπιθα, το ποδόσφαιρο ήταν μία μορφή ελευθερίας, αλλά και μια επανάσταση απέναντι σε μία κοινωνία που την περιφρονούσε. Οι γονείς της την τιμωρούσαν κάθε φορά που την έβλεπαν να παίζει και την αποκαλούσαν «ντροπή» της οικογένειας. Παρά την απόρριψη που βίωσε από τα πιό κοντινά της άτομα, εκείνη δεν το έβαλε κάτω.

Barbra Banda: The first Zambian woman to be nominated for the Ballon d'Or 🇿🇲



Tabitha Chawinga: The first Malawian woman to be nominated for the Ballon d'Or 🇲🇼 pic.twitter.com/zakRrTWkZR