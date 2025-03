Ιστορική νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης γυναικών, καθώς οι Mερένγκες πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη σε «clasico» απέναντι στην Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 3-1 στην έδρα των Καταλανών και μειώνοντας τη διαφορά από την πρωτοπόρο στους τέσσερις βαθμούς, με επτά αγωνιστικές να απομένουν.

Η Μπαρτσελόνα είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η Ρεάλ χτύπησε στο 41ο λεπτό με την Ρεδόνδο.Στο δεύτερο μέρος, η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε στο 67' με την Γκράχαμ, αλλά η Βασίλισσα δεν το έβαλε κάτω. Η Γουέιρ, που είχε μπει ως αλλαγή στο 61', έδωσε το προβάδισμα στη Ρεάλ στο 87' και «κλείδωσε» τη νίκη με δεύτερο γκολ στο 90'+7', διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Με αυτή τη νίκη, η Ρεάλ έσπασε το απίστευτο 18-0 ρεκόρ της Μπαρτσελόνα σε «clasico» και προκάλεσε την πρώτη ήττα της φέτος στους Καταλανούς, που γνώρισαν μόλις τη δεύτερη ήττα τους στη σεζόν.

Βέβαια μετά τη λήξη του ματς υπήρξαν «φωνές» για το γκολ που ακυρώθηκε στο 81ο λεπτό, με το σκορ στο 1-1, η Πουτέγιας έβγαλε την μπάλα στην περιοχή και η Γιάνα κατάφερε να σκοράρει, δίνοντας το προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ.

