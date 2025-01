Στο Μπαγκλαντές, δημιουργήθηκε αναστάτωση όταν μαθητές από ισλαμικό σχολείο εμπόδισαν τη διεξαγωγή ενός αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών στην περιοχή Τζοϊμπουρχάτ. Οι δύο ομάδες, που επρόκειτο να αγωνιστούν για τη τοπική διοργάνωση, βρέθηκαν αντιμέτωπες με την άρνηση κάποιων φοιτητών και του καθηγητή τους, οι οποίοι προσέβαλαν και κατέστρεψαν τις αθλητικές εγκαταστάσεις πριν από την έναρξη του αγώνα.

Ο λόγος πίσω από την ακύρωση του αγώνα ήταν η πίστη του καθηγητή και των μαθητών ότι η συμμετοχή των γυναικών στο ποδόσφαιρο είναι ασύμβατη με τις θρησκευτικές και ηθικές αξίες τους.

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής ανέφερε πως είναι καθήκον τους να σταματήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που θεωρείται «αντισλαμική» και ενάντια στις αρχές τους.

Bangladesh: A women's football match in the northwestern Joypurhat District was called off after locals and madrasa students vandalized the venue. A local sports club had organized a tournament that included a friendly match between two female teams.



