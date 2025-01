Λέιλα Περέιρα: Η πρόεδρος της Παλμέιρας που άλλαξε το παιχνίδι στη Βραζιλία

Σε έναν χώρο όπου παραδοσιακά κυριαρχούν οι άνδρες, μια γυναίκα έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα τόσο στη Νότια Αμερική αλλά και παγκοσμίως. Το όνομά της: Λέιλα Περέιρα, πρόεδρος της Παλμέιρας, από το 2021.

Είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία της ομάδας και μέσα στη θητείας της έχει οδηγήσει τον βραζιλιάνικο σύλλογο στην κορυφή του πρωταθλήματος, συνδυάζοντας όραμα, τόλμη κι ένα αστείρευτο πάθος για αυτό το παιχνίδι που λέγεται ποδόσφαιρο.

Υπό την ηγεσία της, η Παλμέιρας έχει πάρει σπουδαίες διακρίσεις: επτά τίτλοι για την ανδρική ομάδα, τρεις για τη γυναικεία – συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Κόπα Λιμπερταδόρες το 2022 – ενώ από τα «σπλάχνα» του συλλόγου έχουν αναδειχθεί νέα και πολλά υποσχόμενα ταλέντα που ήδη απασχολούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μερικά παραδείγματα είναι ο Έντρικ, ο Εστεβάο και ο Βίτορ Ρέις, όλοι τους προϊόντα των ακαδημιών της Παλμέιρας που έκαναν το υπερατλαντικό ταξίδι και πλέον ανοίγουν τα δικά τους φτερά στις κορυφαίες ομάδες της Γηραιάς Ηπείρου.

Η ίδια παραχώρησε στην Athletic την πρώτη της μεγάλη συνέντευξη και μίλησε για το πώς είναι να έρχεσαι αντιμέτωπη με την αμφισβήτηση και την κριτική λόγω του φύλου σου, αλλά και το πώς αυτό δεν μπορεί να καθορίσει τις επαγγελματικές σου επιλογές και κατ' επέκταση την επιτυχία σου.

Σπούδασε δημοσιογραφία και νομική. Ο δρόμος της ζωής, ωστόσο, την οδήγησε στον επιχειρηματικό κλάδο, όταν ανέλαβε τη διαχείριση της εταιρείας πιστώσεων Crefisa το 2008. Μέσω του μάρκετινγκ το 2015 εισήλθε στον χώρο του ποδοσφαίρου, ως μεγάλη χορηγός της Παλμέιρας. Ήταν τόσο δραστήρια που μέχρι το 2021, είχε ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη και την ψήφο των μελών του συλλόγου, κατακτώντας τελικά την προεδρία χωρίς αντίπαλο.

«Δεν θέλουμε προνόμια, θέλουμε ίσες ευκαιρίες», δηλώνει στην Athletic η Λέιλα Περέιρα που είναι παράλληλα και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών. Μια από τις πιο ξεχωριστές της πρωτοβουλίες ήταν η διοργάνωση συνέντευξης Τύπου αποκλειστικά για γυναίκες δημοσιογράφους, κάτι που προκάλεσε θετικές αντιδράσεις, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για την ανάγκη της ισότητας στον χώρο του ποδοσφαίρου. Παρότι αρχικά δεν ένιωσε διάκριση λόγω του φύλου της, η ίδια παραδέχεται ότι υπήρξαν στιγμές που βίωσε το σεξισμό, κυρίως μέσω των social media στα οποία είναι πολύ ενεργή.

«Με αποκαλούν influencer και λένε ότι θέλω να τραβήξω την προσοχή… αλλά δεν είναι έτσι. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος να επικοινωνώ με τους φιλάθλους της ομάδας μου», υποστήριξε η ίδια που δεν διστάζει ποτέ να απαντήσει στους επικριτές που κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο.

«Είναι κρίμα που υπάρχουν ακόμη άτομα που πιστεύουν ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι για τις γυναίκες. Εγώ χωρίς να ξέρω να παίζω, κατέκτησα επτά τίτλους σε τρία χρόνια! Φανταστείτε να ήξερα κιόλας! Ήθελα οι άντρες να νιώσουν για μία ώρα αυτό που εμείς βιώνουμε καθημερινά», είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξή της η πρόεδρος της Παλμέιρας που μοιράστηκε το συναίσθημα του να είναι μόνη της ανάμεσα σε τόσους άνδρες καθημερινά.

«Είμαι η μοναδική γυναίκα ανάμεσα στους προέδρους των κορυφαίων συλλόγων της Βραζιλίας αλλά και της Λατινικής Αμερικής, αλλά αυτό δεν με φοβίζει. Αντιθέτως, με κάνει πιο δυνατή».

