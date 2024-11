Ιστορικό ΣΚ για το ποδόσφαιρο γυναικών της Αγγλίας: Όλες οι ομάδες της WSL θα παίξουν στα γήπεδα της Premier League

Για πρώτη φορά στην ιστορία, όλα τα παιχνίδια της Women’s Super League και της Women’s Championship θα διεξαχθούν στα κύρια γήπεδα των συλλόγων, τα οποία χρησιμοποιούν οι ανδρικές ομάδες ως έδρες τους. Από το ιστορικό «Stamford Bridge» έως το εμβληματικό «Goodison Park», οι κορυφαίοι σύλλογοι του Ηνωμένου Βασιλείου αξιοποιούν το break των εθνικών ομάδων, ώστε να αγωνιστούν μπροστά σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Η πρωτοβουλία αυτή ναι μεν είναι ένα μεγάλο βήμα για την υποστήριξη του ποδοσφαίρου γυναικών, όμως ταυτόχρονα φέρνει στο φως τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη χρήση των μεγάλων αυτών γηπέδων από τα κλαμπς της WSL.

Η μεταφορά των αγώνων γυναικών στα κύρια γήπεδα των ομάδων είναι πλέον ένα σύνηθες φαινόμενο, ενώ η Λέστερ και η Άστον Βίλα έχουν ήδη μεταφέρει όλους τους εντός έδρας αγώνες τους σε στάδια όπως το «King Power» και το «Villa Park» αντίστοιχα. Παράλληλα, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, αυξάνουν διαρκώς τον αριθμό των παιχνιδιών που διεξάγονται στα εμβληματικά τους στάδια, καθώς η μεγαλύτερη προσέλευση σημαίνει και περισσότερα έσοδα. Δεν είναι όμως εύκολη υπόθεση το να γίνει κανόνας αυτή η... συνήθεια.

