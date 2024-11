Η ομάδα γυναικών της Arsenal αναγκάστηκε να μεταφέρει τον κρίσιμο αγώνα της για το Champions League εναντίον της Μπάγερν Μονάχου εκτός «Emirates», λόγω του ότι οι ημερομηνίες συγκρούονται με ματς των ανδρών.

Ο αγώνας είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, και η προπώληση έχει ξεκινήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, πλέον συμπίπτει με τον προημιτελικό του League Cup μεταξύ της ανδρικής ομάδας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, δημιουργώντας ένα ζήτημα που ο σύλλογος καλείται να διαχειριστεί.

Η Πάλας μπορεί να παίξει με την Άρσεναλ μόνο την Τετάρτη, αν θέλει να έχει δύο ημέρες ξεκούρασης μεταξύ των αγώνων, καθώς έχει τηλεοπτικούς αγώνες της Premier League την Κυριακή πριν και το Σάββατο μετά τον αγώνα με τους Κανονιέρηδες.

